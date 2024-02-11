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ديناميت الأحساء يُصدع المنازل

2/11/2024 11:18:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تسببت تفجيرات بالديناميت لجبل الثليم بالأحساء في تعرض بعض منازل مدينة العيون الواقعة شمال المحافظة لتصدعات وأضرار جسيمة، بعد أن أقدم أحد مصانع الإسمنت المجاور للمدينة، وموقع لمحجر على تفجير الصخور من جهة الغرب، مما شكل خطرًا على السكان والبيئة، وتلوث الهواء والمياه، وبث السموم عبر الغبار المتطاير.
وكشف الدفاع المدني عبر حسابة في منصة إكس، أنه إشارة إلى تنفيذ أعمال حفر نظامية في موقع لمحجر إحدى الشركات بمدينة العيون، فإنه نتج عن ذلك تضرر واجهات زجاجية وحائط لمبانٍ مجاورة، ولا إصابات، وتم التنسيق مع جهات الاختصاص.
دور رقابي
أعرب الأهالي عن استيائهم من أصوات الانفجرات التي تبدأ يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرين إلى أنه أمس زادت قوة التفجير وزاد الضرر الذي لحق بالممتلكات، واصفين ما يحدث بغياب الدور الرقابي على هذه المحاجر وقت تفجير الديناميت، وباتت تشكل خطرًا على الممتلكات والأرواح، مع سماع الأصوات المدوية، التي تسببت في سقوط أجزاء من الجدران والأسقف.
وأكد عبدالله السبيعي خطورة ما يحدث جراء الانفجارات التي تكسرت على أثارها واجهات المحلات التجارية وأيقظت النائم.
المعاملات المدنية
أوضح المحامي والمستشار القانوني، عبدالله بن محمد المنصور لـ((الوطن)) أن التعويض عن الضرر مكفول شرعًا ونظامًا فأركانه في النظام هي الخطأ والضرر الناتج عن الخطأ، بوجود العلاقة السببية ويقابلها في الشريعة الإسلامية التعدي والتلف والإفضاء، ونص نظام المعاملات المدنية عليه صراحة في المادة العشرين بعد المائة، والتي تنص ((على كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض))، والتعويض يكون بجبر الضرر بالمقدار الذي يعيد المتضرر لوضعه الذي كان عليه أو كان من الممكن أن يكون عليه لولا حدوث ذلك الضرر، ونص نظام المعاملات المدنية صراحة في المادة السادسة والثلاثين بعد المائة ((يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر))، مشيرًا إلى أن دعوى التعويض تقام على المتسبب المباشر في الضرر.

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