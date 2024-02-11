الهتافات المزعجة تطارد الدون

(MENAFN
- Al Watan) تعرض قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لهجوم شديد من قبل جماهير الهلال، خلال مواجهة الفريقين، في ختام مباريات كأس موسم الرياض، التي خسرها العالمي صفر /2، ليتوج الزعيم بطلا.
وشهدت المباراة، هجوما ناريا من جماهير الهلال ضد رونالدو على مدار 90 دقيقة، حتى أثناء دخول اللاعبين إلى الممر المؤدي لغرف خلع الملابس. ولم يقف هداف ريال مدريد التاريخي، مكتوف الأيدي، بل رد على جماهير الزعيم في أكثر من مناسبة، آخرها الإشارة لهم بحركة غير أخلاقية قبل دخول غرف خلع الملابس. ولم تكن هي المرة الأولى التي يتعرض فيها صاروخ ماديرا لمثل هذا الهجوم من جماهير الهلال أو على مدار مسيرته من أنصار الأندية الأخرى.
رد مباشر
سبق وأن تعرض الدون لهتافات قوية من جماهير ناديه السابق ريال مدريد، وتحديدا خلال السنوات الأخيرة من 2015 حتى 2018. وتعود الهتافات إلى إهدار بعض الفرص أحيانا، ولكن رونالدو كان دائما يرد على الجميع بالتسجيل مُباشرة.
عداء طويل
يمتلك رونالدو، تاريخا طويلا من العداء مع جماهير برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، أثناء مباريات الكلاسيكو، كونه هو النجم الأول في الملكي. وتعرض كريستيانو رونالدو خلال مبارياته ضد البارشا، إلى هتافات وحملات هجومية حادة، إلا أنه كان يتعامل معها ببراعة شديدة.
مطالبة بالاعتزال
فتحت جماهير منتخب البرتغال النار على كريستيانو رونالدو أثناء المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، لاسيما وأنه عانى كثيرا في ذلك الوقت من تراجع مستواه نتيجة عدم المشاركة بانتظام مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتم استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراتي سويسرا والمغرب في ثمن وربع نهائي المونديال.
وهاجمت الجماهير البرتغالية، نجمها الأول وقتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبه البعض بالاعتزال.
عدم الاهتمام
هاجمت جماهير مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، في إحدى المباريات بعد رحيله بطريقة غير لائقة نتيجة فسخ عقده مع المانيو. وصاحت الجماهير في المدرجات وقتها بترديد هتاف ((نحن لا نهتم لأمرك يا رونالدو، ونهتم بمانشستر يونايتد فقط)).
حضور ميسي
بعد انضمام رونالدو لصفوف النصر في يناير 2023، تعرض الدون البرتغالي لأول هجوم في المملكة، على يد جماهير الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي انتهى بفوز العميد 3/ 1. وهاجمت جماهير الاتحاد رونالدو وقتها بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما أثار سخرية الهداف التاريخي لكرة القدم.
- جماهير ريال مدريد هتفت ضد الدون
-تاريخ حافل من العداء بين رونالدو وجماهير برشلونة
-الجماهير البرتغالية طالبت باعتزال أسطورتها
-عشاق المان يونايتد غضبوا من فسخ عقد اللاعب الكبير
-الاتحاديون أغاظوا الدون بترديد اسم ميسي
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