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الهتافات المزعجة تطارد الدون

2/11/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لهجوم شديد من قبل جماهير الهلال، خلال مواجهة الفريقين، في ختام مباريات كأس موسم الرياض، التي خسرها العالمي صفر /2، ليتوج الزعيم بطلا.
وشهدت المباراة، هجوما ناريا من جماهير الهلال ضد رونالدو على مدار 90 دقيقة، حتى أثناء دخول اللاعبين إلى الممر المؤدي لغرف خلع الملابس. ولم يقف هداف ريال مدريد التاريخي، مكتوف الأيدي، بل رد على جماهير الزعيم في أكثر من مناسبة، آخرها الإشارة لهم بحركة غير أخلاقية قبل دخول غرف خلع الملابس. ولم تكن هي المرة الأولى التي يتعرض فيها صاروخ ماديرا لمثل هذا الهجوم من جماهير الهلال أو على مدار مسيرته من أنصار الأندية الأخرى.
رد مباشر
سبق وأن تعرض الدون لهتافات قوية من جماهير ناديه السابق ريال مدريد، وتحديدا خلال السنوات الأخيرة من 2015 حتى 2018. وتعود الهتافات إلى إهدار بعض الفرص أحيانا، ولكن رونالدو كان دائما يرد على الجميع بالتسجيل مُباشرة.
عداء طويل
يمتلك رونالدو، تاريخا طويلا من العداء مع جماهير برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، أثناء مباريات الكلاسيكو، كونه هو النجم الأول في الملكي. وتعرض كريستيانو رونالدو خلال مبارياته ضد البارشا، إلى هتافات وحملات هجومية حادة، إلا أنه كان يتعامل معها ببراعة شديدة.
مطالبة بالاعتزال
فتحت جماهير منتخب البرتغال النار على كريستيانو رونالدو أثناء المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، لاسيما وأنه عانى كثيرا في ذلك الوقت من تراجع مستواه نتيجة عدم المشاركة بانتظام مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتم استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراتي سويسرا والمغرب في ثمن وربع نهائي المونديال.
وهاجمت الجماهير البرتغالية، نجمها الأول وقتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبه البعض بالاعتزال.
عدم الاهتمام
هاجمت جماهير مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، في إحدى المباريات بعد رحيله بطريقة غير لائقة نتيجة فسخ عقده مع المانيو. وصاحت الجماهير في المدرجات وقتها بترديد هتاف ((نحن لا نهتم لأمرك يا رونالدو، ونهتم بمانشستر يونايتد فقط)).
حضور ميسي
بعد انضمام رونالدو لصفوف النصر في يناير 2023، تعرض الدون البرتغالي لأول هجوم في المملكة، على يد جماهير الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي انتهى بفوز العميد 3/ 1. وهاجمت جماهير الاتحاد رونالدو وقتها بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما أثار سخرية الهداف التاريخي لكرة القدم.
- جماهير ريال مدريد هتفت ضد الدون
-تاريخ حافل من العداء بين رونالدو وجماهير برشلونة
-الجماهير البرتغالية طالبت باعتزال أسطورتها
-عشاق المان يونايتد غضبوا من فسخ عقد اللاعب الكبير
-الاتحاديون أغاظوا الدون بترديد اسم ميسي

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