تفوق هلالي وحضور أول للفيحاء بثمن نهائي الأبطال

(MENAFN
- Al Watan) تنتظر 4 أندية سعودية مواجهات قوية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد حضورها المميز في دور المجموعات، بعدما أسفرت قرعة دور الـ16 عن مواجهة النصر والفيحاء، بينما يلتقي الهلال نظيره سيباهان الإيراني، ويواجه الاتحاد منافسه نافباهور الأوزبكي. وباستثناء الفيحاء، الذي تعد مشاركته في البطولة القارية هي الأولى، نجد أن الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد حققت نتائج مميزة في ثمن نهائي البطولة القارية من قبل، وتأمل مواصلة نجاحاتها في النسخة الحالية. يعتبر الهلال أكثر الأندية السعودية مشاركةً في دور الـ16 منذ تغيير نظام المسابقة، وإدراج ثمن النهائي في نسخة 2009.
حضور لافت
بدأت مواجهات الزعيم في دور الـ16 بنسخة 2009، عندما واجه أم صلال القطري، وخسر حينها الهلال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وواجه الهلال نظيره بونيودكور الأوزبكي في دور الـ16 لنسخة 2010، وتفوق الزعيم حينها بثلاثية نظيفة.
وفي نسخة 2011، خسر الهلال أمام مواطنه الاتحاد 3/1. وخلال النسخة التي تليها في 2012، اكتسح الهلال نظيره بني ياس الإماراتي 1/7، التي تعتبر أكبر نتيجة للزعيم في دور الـ16 بالبطولة القارية.
وفي نسخة 2013، خسر الهلال أمام الدحيل القطري ذهابا صفر/1، وتعادل الفريقان 2/2 في الإياب.
وواجه الهلال نظيره بونيودكور الأوزبكي في 2014، وفاز الزعيم 1/صفر ذهابا، و3/صفر إيابا.
وفي نسخة 2015، خسر الزعيم أمام برسيبوليس الإيراني 1/صفر ذهابا، ثم رد الزعيم بثلاثية نظيفة في الإياب. وفي 2016، تعادل الهلال سلبيا أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في مباراة الذهاب، لكنه خسر الإياب 2/1. وتفوق الهلال على استقلال خوزستان الإيراني 2/1 في ذهاب 2017، وكرر الزعيم تفوقه بالنتيجة نفسها في الإياب.
وقد شهد ثمن نهائي 2019 مواجهة سعودية خالصة بين الهلال والأهلي، وتفوق الزعيم في مباراة الذهاب 4 /2، وخسر صفر / 1 إيابا.
وتغلب الهلال على استقلال طهران الإيراني 2/صفر في 2021، وانتصر على شباب الأهلي الإماراتي 1/3 في النسخة الماضية.
خسارة وحيدة
بدأ النصر مواجهاته في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا في 2011، حين خسر أمام أصفهان الإيراني 4/1. وفي 2019، واجه النصر الوحدة الإماراتي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، وكسب العالمي الإياب 2/3. وشهدت نسخة 2020 مواجهة سعودية بين النصر والتعاون، وانتهت لمصلحة العالمي 1/صفر. وخلال النسخة التي تليها في 2021، تغلب النصر على تركتور سازي تبريز الإيراني 1/صفر.
7 انتصارات
كانت أولى مواجهات الاتحاد في ثمن نهائي أبطال آسيا خلال نسخة 2009 أمام مواطنه الشباب، التي انتهت لمصلحة العميد 1/2. كما واجه الاتحاد نظيره الهلال في 2011، وحينها تفوق النمور 1/3. وفي نسخة 2012، كسب الاتحاد برسيبوليس الإيراني 3/صفر، وتفوق الاتحاد على الشباب مجددا في نسخة 2014، إذ كسب الذهاب 1/صفر، والإياب 1/3. وكان آخر حضور اتحادي في ثمن النهائي القاري في 2019، عندما التقى آصفهان الإيراني، وكسب الذهاب 1/2، قبل أن ينتصر إيابا 3/4.
- 12 مرة حضر فيها الزعيم بدور الـ16 القاري
-الهلال عبّر ثمن النهائي خلال 8 نسخ سابقة
-4 مرات وجد العالمي في ثمن النهائي
-3 مرات تجاوز فيها النصر دور الـ16
- 5مرات حضر خلالها الاتحاد في ثمن النهائي
-خلال الحضور الخماسي، تجاوز العميد دور الـ16
-الفيحاء يحضر للمرة الأولى في البطولة وثمن النهائي
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