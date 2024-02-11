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تفوق هلالي وحضور أول للفيحاء بثمن نهائي الأبطال

2/11/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر 4 أندية سعودية مواجهات قوية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد حضورها المميز في دور المجموعات، بعدما أسفرت قرعة دور الـ16 عن مواجهة النصر والفيحاء، بينما يلتقي الهلال نظيره سيباهان الإيراني، ويواجه الاتحاد منافسه نافباهور الأوزبكي. وباستثناء الفيحاء، الذي تعد مشاركته في البطولة القارية هي الأولى، نجد أن الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد حققت نتائج مميزة في ثمن نهائي البطولة القارية من قبل، وتأمل مواصلة نجاحاتها في النسخة الحالية. يعتبر الهلال أكثر الأندية السعودية مشاركةً في دور الـ16 منذ تغيير نظام المسابقة، وإدراج ثمن النهائي في نسخة 2009.
حضور لافت
بدأت مواجهات الزعيم في دور الـ16 بنسخة 2009، عندما واجه أم صلال القطري، وخسر حينها الهلال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وواجه الهلال نظيره بونيودكور الأوزبكي في دور الـ16 لنسخة 2010، وتفوق الزعيم حينها بثلاثية نظيفة.
وفي نسخة 2011، خسر الهلال أمام مواطنه الاتحاد 3/1. وخلال النسخة التي تليها في 2012، اكتسح الهلال نظيره بني ياس الإماراتي 1/7، التي تعتبر أكبر نتيجة للزعيم في دور الـ16 بالبطولة القارية.
وفي نسخة 2013، خسر الهلال أمام الدحيل القطري ذهابا صفر/1، وتعادل الفريقان 2/2 في الإياب.
وواجه الهلال نظيره بونيودكور الأوزبكي في 2014، وفاز الزعيم 1/صفر ذهابا، و3/صفر إيابا.
وفي نسخة 2015، خسر الزعيم أمام برسيبوليس الإيراني 1/صفر ذهابا، ثم رد الزعيم بثلاثية نظيفة في الإياب. وفي 2016، تعادل الهلال سلبيا أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في مباراة الذهاب، لكنه خسر الإياب 2/1. وتفوق الهلال على استقلال خوزستان الإيراني 2/1 في ذهاب 2017، وكرر الزعيم تفوقه بالنتيجة نفسها في الإياب.
وقد شهد ثمن نهائي 2019 مواجهة سعودية خالصة بين الهلال والأهلي، وتفوق الزعيم في مباراة الذهاب 4 /2، وخسر صفر / 1 إيابا.
وتغلب الهلال على استقلال طهران الإيراني 2/صفر في 2021، وانتصر على شباب الأهلي الإماراتي 1/3 في النسخة الماضية.
خسارة وحيدة
بدأ النصر مواجهاته في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا في 2011، حين خسر أمام أصفهان الإيراني 4/1. وفي 2019، واجه النصر الوحدة الإماراتي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، وكسب العالمي الإياب 2/3. وشهدت نسخة 2020 مواجهة سعودية بين النصر والتعاون، وانتهت لمصلحة العالمي 1/صفر. وخلال النسخة التي تليها في 2021، تغلب النصر على تركتور سازي تبريز الإيراني 1/صفر.
7 انتصارات
كانت أولى مواجهات الاتحاد في ثمن نهائي أبطال آسيا خلال نسخة 2009 أمام مواطنه الشباب، التي انتهت لمصلحة العميد 1/2. كما واجه الاتحاد نظيره الهلال في 2011، وحينها تفوق النمور 1/3. وفي نسخة 2012، كسب الاتحاد برسيبوليس الإيراني 3/صفر، وتفوق الاتحاد على الشباب مجددا في نسخة 2014، إذ كسب الذهاب 1/صفر، والإياب 1/3. وكان آخر حضور اتحادي في ثمن النهائي القاري في 2019، عندما التقى آصفهان الإيراني، وكسب الذهاب 1/2، قبل أن ينتصر إيابا 3/4.
- 12 مرة حضر فيها الزعيم بدور الـ16 القاري
-الهلال عبّر ثمن النهائي خلال 8 نسخ سابقة
-4 مرات وجد العالمي في ثمن النهائي
-3 مرات تجاوز فيها النصر دور الـ16
- 5مرات حضر خلالها الاتحاد في ثمن النهائي
-خلال الحضور الخماسي، تجاوز العميد دور الـ16
-الفيحاء يحضر للمرة الأولى في البطولة وثمن النهائي

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