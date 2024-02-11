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فك العقد

2/11/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدل الستار على كأس آسيا 2023، التي أقيمت في قطر بتتويج صاحب الأرض والجمهور للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي، على حساب الأردن، الذي كان المفاجأة الجميلة للنسخة الـ18، التي شهدت نجاح عدد من المنتخبات في فك عدد من العقد التي صاحبتها في النسخ السابقة، وهيمن العنابي على أغلب أرقام النسخة الرائعة.
العقدة الخضراء

شهدت النسخة الـ18 لكأس آسيا نجاح منتخبات كوريا الجنوبية وقطر وإيران والعراق لعقد صاحبتها في النهائيات القارية منذ زمن طويل، فالشمشون الكوري الجنوبي، نجح في عبور محطة الأخضر السعودي، الذي كان يشكل له عقدة أزلية في ربع النهائي بالانتصار عليه بركلات الترجيح، بعد أن تقابل المنتخبان 4 مرات سابقة في البطولة القارية، كسب الصقور مواجهتين وتعادلا في مثلهما، نجح الشمشون في فك العقدة الخضراء بعد ما يفوق 40 عاما من أول مواجهة جمعت المنتخبين في البطولة القارية، إذ كان أول لقاء بين المنتخبين في نسخة 1984 وخرج المنتخبان بالتعادل 1/1، قبل أن يتوج الصقور أبطالا للقارة للمرة الثانية على التوالي في نسخة 1988 على حساب كوريا بركلات الترجيح وتجدد اللقاء للمرة الثالثة في نصف نهائي نسخة 2000، وحينها كسب الأخضر اللقاء 1/2، ليعبر إلى النهائي، وكانت المواجهة الرابعة في نسخة 2007 بدور المجموعات وحينها حضر التعادل 1/1.
عبور الساموراي

ما حدث مع منتخب كوريا الجنوبية، حدث مع منتخب إيران، الذي تمكن من فك عقدة اليابان، فبعد 4 مواجهات سابقة جمعت المنتخبين في البطولة الآسيوية، انتصر فيها الساموراي في مواجهتين في نسختي 1992 بنتيجة 1/صفر بدور المجموعات، و 2019 بنتيجة 3/صفر في نصف النهائي، وحضر التعادل السلبي في نسختي 1988 و 2004، قبل أن تأتي المواجهة الخامسة في نصف نهائي النسخة التي اختتمت أول من أمس وكسبها المنتخب الإيراني 1/2 بضربة جزاء قاتلة.
انتصار أول

نجح منتخب العراق في فك عقدة مواجهاته مع اليابان في البطولة الآسيوية، فبعد أن تواجها مرتين في نسختي 2000 و 2015 اللتان انتهيا بانتصار الساموراي 1/4 و 1/صفر، تمكن أسود الرافدين من الانتصار على الساموراي 1/2 بدور المجموعات وهي الخسارة الأولى التي يتعرض لها اليابان بدور المجموعات بالبطولة القارية.
نجاح قطري

انتظر منتخب قطر حتى نصف نهائي النسخة الأخيرة ليفك عقدة المنتخب الإيراني، الذي تفوق في مواجهتين سابقتين جمعتهما في نسختي 1988 بنتيجة 2/صفر، وفي نسخة 2015 بنتيجة 1/صفر، قبل أن يعبر العنابي المحطة الإيرانية ويفك العقدة ويبلغ النهائي بانتصاره 2/3.
هيمنة العنابي

على صعيد أرقام النسخة الأخيرة هيمن العنابي على أرقام البطولة، إذ يعد المنتخب القطري بطل النسخة هو الأكثر تسجيلا في البطولة بواقع 14 هدفا وخلفه الأردن بفارق هدف واحد.
ويعتبر العنابي المنتخب الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة خلال آخر نسختين بواقع 14 مباراة.
وإجمالا، شهدت النسخة الحالية تسجيل 132 هدفا خلال 51 مباراة.
البطاقات الملونة
شهدت البطولة إشهار 164 بطاقة صفراء بجانب 12 ورقة حمراء، والمنتخب الإيراني هو الأكثر عرضة للبطاقة الحمراء بواقع مرتين بالتساوي مع فيتنام وقيرغيزستان.
أما النشامى فكانوا الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء في البطولة بواقع 18 بطاقة، وخلفه قطر بفارق بطاقتين.
الأكثر حضورا

تعد النسخة المنصرمة الأكثر حضورا على مستوى الجماهير، حيث شهدت البطولة حضور ما يفوق 1.5 مليون متفرج، متفوقة على النسخة الـ17.
أولويات عربية

منتخبا فلسطين وسوريا تأهلا لثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخهما، كما نال منتخب الأردن الوصافة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث اقتصرت أفضل مشاركة له على الوصول لربع نهائي نسختي 2004 و2011.
-4 عقد أزلية فكتها المنتخبات في النسخة الـ18
-الشمشون تفوق على الأخضر بعد أكثر من 40 عاما
-إيران نجحت في إيقاف تفوق اليابان
-أسود الرافدين تمكنوا من إلحاق الخسارة بالساموراي
-العنابي نجح في فك عقدة إيران وبلغ النهائي
-النشامى نالوا الوصافة للمرة الأولى في تاريخ البطولة
-164 بطاقة صفراء نالها لاعبو المنتخبات الـ24
- 12بطاقة حمراء شهدتها النسخة الـ18 لكأس آسيا
-132 هدفا سجلت خلال 51 مباراة

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