(MENAFN
- Al Watan) أسدل الستار على كأس آسيا 2023، التي أقيمت في قطر بتتويج صاحب الأرض والجمهور للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي، على حساب الأردن، الذي كان المفاجأة الجميلة للنسخة الـ18، التي شهدت نجاح عدد من المنتخبات في فك عدد من العقد التي صاحبتها في النسخ السابقة، وهيمن العنابي على أغلب أرقام النسخة الرائعة.
العقدة الخضراء
شهدت النسخة الـ18 لكأس آسيا نجاح منتخبات كوريا الجنوبية وقطر وإيران والعراق لعقد صاحبتها في النهائيات القارية منذ زمن طويل، فالشمشون الكوري الجنوبي، نجح في عبور محطة الأخضر السعودي، الذي كان يشكل له عقدة أزلية في ربع النهائي بالانتصار عليه بركلات الترجيح، بعد أن تقابل المنتخبان 4 مرات سابقة في البطولة القارية، كسب الصقور مواجهتين وتعادلا في مثلهما، نجح الشمشون في فك العقدة الخضراء بعد ما يفوق 40 عاما من أول مواجهة جمعت المنتخبين في البطولة القارية، إذ كان أول لقاء بين المنتخبين في نسخة 1984 وخرج المنتخبان بالتعادل 1/1، قبل أن يتوج الصقور أبطالا للقارة للمرة الثانية على التوالي في نسخة 1988 على حساب كوريا بركلات الترجيح وتجدد اللقاء للمرة الثالثة في نصف نهائي نسخة 2000، وحينها كسب الأخضر اللقاء 1/2، ليعبر إلى النهائي، وكانت المواجهة الرابعة في نسخة 2007 بدور المجموعات وحينها حضر التعادل 1/1.
عبور الساموراي
ما حدث مع منتخب كوريا الجنوبية، حدث مع منتخب إيران، الذي تمكن من فك عقدة اليابان، فبعد 4 مواجهات سابقة جمعت المنتخبين في البطولة الآسيوية، انتصر فيها الساموراي في مواجهتين في نسختي 1992 بنتيجة 1/صفر بدور المجموعات، و 2019 بنتيجة 3/صفر في نصف النهائي، وحضر التعادل السلبي في نسختي 1988 و 2004، قبل أن تأتي المواجهة الخامسة في نصف نهائي النسخة التي اختتمت أول من أمس وكسبها المنتخب الإيراني 1/2 بضربة جزاء قاتلة.
انتصار أول
نجح منتخب العراق في فك عقدة مواجهاته مع اليابان في البطولة الآسيوية، فبعد أن تواجها مرتين في نسختي 2000 و 2015 اللتان انتهيا بانتصار الساموراي 1/4 و 1/صفر، تمكن أسود الرافدين من الانتصار على الساموراي 1/2 بدور المجموعات وهي الخسارة الأولى التي يتعرض لها اليابان بدور المجموعات بالبطولة القارية.
نجاح قطري
انتظر منتخب قطر حتى نصف نهائي النسخة الأخيرة ليفك عقدة المنتخب الإيراني، الذي تفوق في مواجهتين سابقتين جمعتهما في نسختي 1988 بنتيجة 2/صفر، وفي نسخة 2015 بنتيجة 1/صفر، قبل أن يعبر العنابي المحطة الإيرانية ويفك العقدة ويبلغ النهائي بانتصاره 2/3.
هيمنة العنابي
على صعيد أرقام النسخة الأخيرة هيمن العنابي على أرقام البطولة، إذ يعد المنتخب القطري بطل النسخة هو الأكثر تسجيلا في البطولة بواقع 14 هدفا وخلفه الأردن بفارق هدف واحد.
ويعتبر العنابي المنتخب الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة خلال آخر نسختين بواقع 14 مباراة.
وإجمالا، شهدت النسخة الحالية تسجيل 132 هدفا خلال 51 مباراة.
البطاقات الملونة
شهدت البطولة إشهار 164 بطاقة صفراء بجانب 12 ورقة حمراء، والمنتخب الإيراني هو الأكثر عرضة للبطاقة الحمراء بواقع مرتين بالتساوي مع فيتنام وقيرغيزستان.
أما النشامى فكانوا الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء في البطولة بواقع 18 بطاقة، وخلفه قطر بفارق بطاقتين.
الأكثر حضورا
تعد النسخة المنصرمة الأكثر حضورا على مستوى الجماهير، حيث شهدت البطولة حضور ما يفوق 1.5 مليون متفرج، متفوقة على النسخة الـ17.
أولويات عربية
منتخبا فلسطين وسوريا تأهلا لثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخهما، كما نال منتخب الأردن الوصافة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث اقتصرت أفضل مشاركة له على الوصول لربع نهائي نسختي 2004 و2011.
-4 عقد أزلية فكتها المنتخبات في النسخة الـ18
-الشمشون تفوق على الأخضر بعد أكثر من 40 عاما
-إيران نجحت في إيقاف تفوق اليابان
-أسود الرافدين تمكنوا من إلحاق الخسارة بالساموراي
-العنابي نجح في فك عقدة إيران وبلغ النهائي
-النشامى نالوا الوصافة للمرة الأولى في تاريخ البطولة
-164 بطاقة صفراء نالها لاعبو المنتخبات الـ24
- 12بطاقة حمراء شهدتها النسخة الـ18 لكأس آسيا
-132 هدفا سجلت خلال 51 مباراة
MENAFN11022024000089011017ID1107839270