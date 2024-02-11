76% من التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي للنقل والصناعات التحويلية

76% من التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي للنقل والصناعات التحويلية
التاريخ
2/11/2024 11:18:03 PM
(MENAFN
- Al Watan)
شكل قطاعا النقل والتخزين والصناعات التحويلية حوالي ثلاثة أرباع التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر حسب الأصول والالتزامات وبنسبة 76% لكليهما؛ حيث مثلت التدفقات الداخلية لقطاع النقل والتخزين 42.6% من التدفقات وبقيمة 52.1 مليار ريال، بينما بلغت قيمة التدفقات النقدية للصناعات التحويلية 41.1 مليار ريال وبنسبة 33.6%.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر أن إجمالي التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر حسب أصول والتزامات كل قطاع بلغت خلال العام 2022 122.6 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 20% عن العام السابق له والذي بلغت فيه التدفقات الداخلية 102.2 مليار ريال.
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