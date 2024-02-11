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76% من التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي للنقل والصناعات التحويلية

2/11/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan)
شكل قطاعا النقل والتخزين والصناعات التحويلية حوالي ثلاثة أرباع التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر حسب الأصول والالتزامات وبنسبة 76% لكليهما؛ حيث مثلت التدفقات الداخلية لقطاع النقل والتخزين 42.6% من التدفقات وبقيمة 52.1 مليار ريال، بينما بلغت قيمة التدفقات النقدية للصناعات التحويلية 41.1 مليار ريال وبنسبة 33.6%.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر أن إجمالي التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر حسب أصول والتزامات كل قطاع بلغت خلال العام 2022 122.6 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 20% عن العام السابق له والذي بلغت فيه التدفقات الداخلية 102.2 مليار ريال.

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