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أمطار وزخات من البَرَد بالجنوب والشرقية ورياح نشطة على مكة والمدينة

2/11/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
في حين يستمر التوقع بتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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