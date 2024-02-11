أمطار وزخات من البَرَد بالجنوب والشرقية ورياح نشطة على مكة والمدينة

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- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
في حين يستمر التوقع بتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.
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