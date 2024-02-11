ترامب يهدد بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الناتو

MENAFN - Al Watan) قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت، إنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر.

وفي تجمع انتخابي في كارولاينا الجنوبية السبت، أشار ترامب إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، دون أن يذكر اسمه.

وقال: "وقف رئيس دولة كبيرة وقال "حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا هل ستحموننا؟

فقلت: لم تدفع إذا أنت متأخر في السداد.

لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".

وينتقد الرئيس الأمريكي السابق الذي يرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية بنوفمبر في مواجهة بايدن، بانتظام حلفاءه في التحالف العسكري، لعدم تمويل المؤسسة بشكل كاف. وهدد مرات عدة بالانسحاب من التحالف في حال عودته إلى البيت الأبيض.

وانتقد بايدن تصريحات ترامب، ووصفها بأنها "مروعة وخطرة"، محذرا الأحد من أن الرئيس السابق ينوي إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الضوء الأخضر لمزيد من الحروب والعنف".

وقال بايدن في بيان: "اعتراف دونالد ترامب بأنه ينوي إعطاء بوتين الضوء الأخضر لمزيد من الحروب والعنف، وليواصل هجومه الوحشي على أوكرانيا الحرة، ويوسع نطاق عدوانه ليشمل شعوب بولندا ودول البلطيق، أمر مروع وخطير"

وأثارت تصريحات ترامب السبت غضبا واستياء في أوروبا وداخل التكتل الدفاعي.

ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد، أن "التصريحات المتهورة بشأن أمن الناتو والتضامن بموجب المادة الخامسة لا تخدم سوى مصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، و"لا تحقق مزيدا من الأمن والسلام للعالم".

وبموجب المادة الخامسة من معاهدة تأسيس الحلف، فإن أي هجوم على أي من دوله الأعضاء يعتبر هجوما على الحلف بأسره، ويستدعي رد فعل مشتركا منه.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، من جانبه، الأحد من تصريحات "تقوض أمننا".

وقال في بيان، إن "أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم يقوض أمننا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد".

ورد البيت الأبيض السبت على تصريحات ترامب، مشيدا بجهود بايدن لتعزيز التحالفات مع دول مختلفة حول العالم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان، مساء السبت، "إن تشجيع الأنظمة المجرمة على غزو أقرب حلفائنا أمر مروع ومجنون".

وأضاف: "بدلا من الدعوة إلى الحروب وتعزيز الفوضى غير المتوازنة، سيواصل الرئيس بايدن تعزيز القيادة الأمريكية".