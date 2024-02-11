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شعبة الدخان: 2 مليار سيجارة مهربة دخلت السوق المصرى

2/11/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة أسعار السجائر فى السوق المحلي.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي”، المُذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن الشعبة رصدت أنواعًا مهربة من السجائر في الأسواق المحلية.

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وأوضح أن حجم استهلاك السوق المصرى من السجائر يصل إلى 85 مليار سيجارة سنويًا.

وقال إن السجائر المهربة سجلت 2 مليار سيجارة من حجم استهلاك السجائر فى الأسواق المحلية.

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