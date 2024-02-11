شعبة الدخان: 2 مليار سيجارة مهربة دخلت السوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة أسعار السجائر فى السوق المحلي.
وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي”، المُذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن الشعبة رصدت أنواعًا مهربة من السجائر في الأسواق المحلية.
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وأوضح أن حجم استهلاك السوق المصرى من السجائر يصل إلى 85 مليار سيجارة سنويًا.
وقال إن السجائر المهربة سجلت 2 مليار سيجارة من حجم استهلاك السجائر فى الأسواق المحلية.
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