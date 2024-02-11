((إيسترن كومبانى)) تبحث إبرام تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أمان: عقد جمعية عمومية للشركة 4 مارس المقبل للموافقة على الاعتمادات
دعا مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لنظر الموافقة على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بمبلغ 400 مليون دولار.
وقال هانى امان العضو المنتدب لشركة إيسترن كومبانى إن رفع قيمة التسهيلات الائتمانية المتفق عليها سابقًا مع جلوبال للاستثمار من 150 مليون دولار إلى 400 مليون دولار يعكس ثقة المساهم الرئيسى والمؤسسات المالية بالشركة.
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وأضاف لـ((البورصة))، أن توفير الاعتمادات البنكية سيؤمن للشركة حصيلة جيدة لتوفير المواد الخام التبغية وغير التبغية، على أن يتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها بحلول 4 ماس المقبل.
وكشفت الشركة فى بيان لها الأحد، عن دعوتها الجمعية العمومية لمناقشة أيضا الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية فى صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.
وكانت شركة“جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية، قد استحوذت نهاية العام الماضى، على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقيو للدخان“إيسترن كومبانى”، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، وتبلغ القيمة الإجمالية للحصة 625 مليون دولار.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، تضمنت اتفاقية بيع حصة الـ30% بالشركة الشرقية توفير المشترى الجديد مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
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