((إيسترن كومبانى)) تبحث إبرام تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار

دعا مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لنظر الموافقة على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بمبلغ 400 مليون دولار.

وقال هانى امان العضو المنتدب لشركة إيسترن كومبانى إن رفع قيمة التسهيلات الائتمانية المتفق عليها سابقًا مع جلوبال للاستثمار من 150 مليون دولار إلى 400 مليون دولار يعكس ثقة المساهم الرئيسى والمؤسسات المالية بالشركة.

موضوعاترغم مشاكلها.. هونج كونج لا تزال المركز المالي الرائد في آسيا التضخم يرفع تقديرات الناتج المحلي إلى 1.3 تريليون جنيه العام المالي الحالي صندوق النقد الدولى يطلب من مصر التريث فى بيع الشركات الحكومية

وأضاف لـ((البورصة))، أن توفير الاعتمادات البنكية سيؤمن للشركة حصيلة جيدة لتوفير المواد الخام التبغية وغير التبغية، على أن يتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها بحلول 4 ماس المقبل.

وكشفت الشركة فى بيان لها الأحد، عن دعوتها الجمعية العمومية لمناقشة أيضا الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية فى صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.

وكانت شركة“جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية، قد استحوذت نهاية العام الماضى، على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقيو للدخان“إيسترن كومبانى”، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، وتبلغ القيمة الإجمالية للحصة 625 مليون دولار.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تضمنت اتفاقية بيع حصة الـ30% بالشركة الشرقية توفير المشترى الجديد مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.