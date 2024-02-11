صندوق النقد الدولى يطلب من مصر التريث فى بيع الشركات الحكومية

طلب صندوق النقد الدولى من مصر التريث فى تنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية فى الوقت الحالى لحين تحسن الأوضاع.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق فى تصريحات، أمس:“الأوضاع فى غزة ضغطت على مصر، وعلى برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر فى الوقت المناسب، ولا ترغب أن تتسرع الحكومة فى بيع حصص بشركات حكومية فى ظل الظروف الحالية”.

موضوعاترغم مشاكلها.. هونج كونج لا تزال المركز المالي الرائد في آسيا التضخم يرفع تقديرات الناتج المحلي إلى 1.3 تريليون جنيه العام المالي الحالي تراجع الضمانات الحكومية إلى 29.6% من الناتج المحلى العام الماضى

وعلى مدار 7 سنوات من التعاون بين الصندوق ومصر ضغط الصندوق لتوسيع دور القطاع الخاص والاعتماد عليه فى قيادة النمو، وهو ما ما حاولت الحكومة الاستجابة له بإصدار وثيقة ملكية الدولة والتى تنظم تواجد الحكومة فى الأنشطة الاقتصادية وأطلقت بعدها برنامج طموح للتخارج من شركات حكومية لكنه تنفيذه لا يسير كما هو مخطط له.

وأعلنت الحكومة المصرية عن برنامج لبيع الأصول يتضمن 32 شركة حكومية كان المقرر الانتهاء منه بحلول الربع الأول من 2024، وبعدما عدلت الحكومة مستهدفاتها كانت تترقب جمع 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024 من عدة طروحات لم تنفذ حتى الآن نتيجة التغيرات المتواترة فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويعانى برنامج الطروحات الحكومية فى مصر من التأخر نتيجة لتغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما يدفع تقييمات الشركات للتغير تبعًا لتغير معطيات السوق، وبالتالى يضغط على صناع القرار لاتخاذ قرارات سريعة فى عملية البيع لتوفير دولار فى ظل أزمة السيولة الدولارية التى تعانى منها مصر منذ فترة.

وتعليقًا على تصريحات المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى قال مسئول وثيق الصلة بملف الطروحات الحكومية، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد حول التأنى فى تنفيذ برنامج الطروحات يعطى المساحة أمام العاملين على البرنامج لاتخاذ القرارات المناسبة فى عملية البيع، إلى جانب تحسين الموقف التفاوضى لمالك الأصول، وسيتحسن هذا الوضع أكثر بعد دخول تدفقات دولارية، ومن الممكن أن نشهد إعادة جدولة لمستهدفات البرنامج بلاشك.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى لإحياء برنامج تسهيل ائتمانى ممدد توصل إليه الطرفان قبل أكثر من سنة وزيادة قيمته بشكل كبير لجمع الأموال الكافية لغلق فجوة التمويل وإنهاء أزمة العملة التى تعانى منها منذ نحو عامين.

وقالت جورجيفا فى تصريحات نقلتها قناة الشرق السعودية على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات فى دبى إن الزيادة المنتظرة للقرض الموجه إلى مصر ستكون ذات حجم كبير، وأن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز أول مراجعتين على برنامج مصر خلال أسابيع قليلة.