((التعلب بلاست)) تستثمر 300 مليون جنيه فى إنشاء مجمع للصناعات البلاستيكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة التعلب بلاست ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه فى إنشاء مجمع صناعى للبلاستيك بمدينة السادات الصناعية، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين منتجات مستوردة.
قال الدكتور عبدالحكيم البيومى رئيس مجلس إدارة“التعلب بلاست”، إن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية للمجمع وتعاقدت على استيراد المعدات وماكينات التصنيع تمهيدًا لتشغيله خلال النصف الأول من العام الجارى على أقصى تقدير.
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أضاف لـ“البورصة” أن المجمع يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة السادات، ومن المقرر أن يوجه 70% من إجمالى الطاقة الإنتاجه إلى السوق الأفريقى وبعض الدول العربية والأوروبية.
أوضح أن الشركة فضلت الاعتماد على ذاتها فى تدبير القيمة الاستثمارية للتوسعات الحالية بدلًا من اللجوء إلى البنوك فى ظل تراجع طلب الشراء على منتجات القطاع فى السوق المحلى.
وتأسست شركة التعلب لصناعة البلاستيك عام 2007 وتمتلك مصنعين بمدينة قويسنا الصناعية، وتنتج نحو 30 منتجًا تتوزع على الأدوات المنزلية ومعدات النظافة، وبلغت صادراتها العام الماضى نحو 1.5 مليون دولار صادرات.
لفت إلى أن نسبة المكون المحلى فى منتجات الشركة تتراوح بين 50 و60%، وتسعى إلى الوصول إلى 90% بالتزامن مع افتتاح المجمع الصناعى وضمن مساعى الشركة إلى تقليل اعتمادها على العملات الأجنبية فى استيراد حاجاتها.
ودعا الشركات المنتجة للخامات للحد من صادراتها من المواد الخام وتوجيهها إلى السوق المحلي بما يزيد من القيمة المضافة للخامات ويزيد من تدفق العملة الأجنبية الناتجة عن زيادة معدلات الإنتاج والتصدير .
وسجلت صادرات مصر من منتجات البلاستيك واللدائن عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار، ويعمل بالقطاع 15 ألف مصنع مسجل لدى اتحاد الصناعات المصرية، بعدد عماله يصل إلى 3 ملايين شخص.
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