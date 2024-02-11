((التعلب بلاست)) تستثمر 300 مليون جنيه فى إنشاء مجمع للصناعات البلاستيكية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة التعلب بلاست ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه فى إنشاء مجمع صناعى للبلاستيك بمدينة السادات الصناعية، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين منتجات مستوردة.

قال الدكتور عبدالحكيم البيومى رئيس مجلس إدارة“التعلب بلاست”، إن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية للمجمع وتعاقدت على استيراد المعدات وماكينات التصنيع تمهيدًا لتشغيله خلال النصف الأول من العام الجارى على أقصى تقدير.

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أضاف لـ“البورصة” أن المجمع يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة السادات، ومن المقرر أن يوجه 70% من إجمالى الطاقة الإنتاجه إلى السوق الأفريقى وبعض الدول العربية والأوروبية.

أوضح أن الشركة فضلت الاعتماد على ذاتها فى تدبير القيمة الاستثمارية للتوسعات الحالية بدلًا من اللجوء إلى البنوك فى ظل تراجع طلب الشراء على منتجات القطاع فى السوق المحلى.

وتأسست شركة التعلب لصناعة البلاستيك عام 2007 وتمتلك مصنعين بمدينة قويسنا الصناعية، وتنتج نحو 30 منتجًا تتوزع على الأدوات المنزلية ومعدات النظافة، وبلغت صادراتها العام الماضى نحو 1.5 مليون دولار صادرات.

لفت إلى أن نسبة المكون المحلى فى منتجات الشركة تتراوح بين 50 و60%، وتسعى إلى الوصول إلى 90% بالتزامن مع افتتاح المجمع الصناعى وضمن مساعى الشركة إلى تقليل اعتمادها على العملات الأجنبية فى استيراد حاجاتها.

ودعا الشركات المنتجة للخامات للحد من صادراتها من المواد الخام وتوجيهها إلى السوق المحلي بما يزيد من القيمة المضافة للخامات ويزيد من تدفق العملة الأجنبية الناتجة عن زيادة معدلات الإنتاج والتصدير .

وسجلت صادرات مصر من منتجات البلاستيك واللدائن عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار، ويعمل بالقطاع 15 ألف مصنع مسجل لدى اتحاد الصناعات المصرية، بعدد عماله يصل إلى 3 ملايين شخص.