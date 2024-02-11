تراجع الضمانات الحكومية إلى 29.6% من الناتج المحلى العام الماضى

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن التقديرات المبدئية لقيمة الضمانات المصدرة على الخزانة العامة في سبتمبر 2023 نحو 29.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل نحو 34.5% في نهاية العام المالي 2022-2023.

ومن غير المعلوم سبب تراجع نسبة الضمانات وما إن كان ذلك نتيجة إعادة تقدير الناتج المحلى عند 13 تريليون جنيه بدلًا من 10.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، أم سبب تراجع الضمانات.

موضوعاتالتضخم يرفع تقديرات الناتج المحلي إلى 1.3 تريليون جنيه العام المالي الحالي صندوق النقد الدولى يطلب من مصر التريث فى بيع الشركات الحكومية اتفاق تكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات

وشكلت الضمانات المحلية فى سبتمبر الماضى نحو 15.3% من الناتج المحلي الإجمالى، وتمثل الضمانات الخارجية نحو 14.3%.

وكشف التقرير أن أرصدة القروض التى استفادت من الضمانات بنهاية سبتمبر بلغت 23.9%، من إجمالى الناتج المحلى مقابل نحو 28.2% في نهاية العام المالي الماضى، و19.8% فى نهاية العام المالي 21-22.

وزادت حصة الهيئة المصرية العامة للبترول من الضمانات الممنوحة إلى 41% من الضمانات الممنوحة بدلًا من 39% فى يناير 2023، وكذلك حصة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للسلع التموينية إلى 3% لكل منهما مقابل 2%.

فى الوقت نفسه تراجعت حصة الضمانات لهيئة المجتمعات العمرانية إلى 12% بدلًا من 13%، ولشركات الكهرباء للنسبة نفسها مقابل 15%.

فيما استقرت ضمان الهيئة القومية للأنفاق عند 8%، وهيئة قناة السويس عند 3%، ونصيب الجهات الأخرى عند 18%.

وتُعد الضمانات إلتزام محتمل على الخزانة العامة للدولة، حال تعثر الشركات عن السداد.

وتوقعت وزارة المالية أن يسجل الدين العام 92.2% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، ويمثل الدين المحلى 71.7% من الناتج المحلى فى يونيو 2024، فيما تسجل النسبة المتبقية وقدرها 20.6% من الناتج المحلى تقييم الدين الخارجى بافتراض ثبات سعر الصرف.

وأرجع التقرير الارتفاع فى دين أجهزة الموازنة المحلى إلى ارتفاع فاتورة المصروفات العامة للدولة نتيجة تزايد الاحتياجات التمويلية المطلوبة لدعم النمو الاقتصادى، وارتفاع الفوائد لكبح معدلات التضخم المرتفعة.

وذكر أن كل 1% زيادة فى سعر الفائدة عن سعر الموازنة يُكلف الخزانة نحو 80 مليار جنيه.

كما ارتفعت فاتورة باب الدعم بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود متأثرين بالحرب في أوروبا واختلال سلاسل الإنتاج عالمياً.

وتسعى“المالية” إلى وضع العجز الكلى للموازنة العامة والدين في مسار نزولى، والذى من المستهدف أن يصل إلى أقل من 85% بحلول يونيو 2027.