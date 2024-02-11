التضخم يرفع تقديرات الناتج المحلي إلى 1.3 تريليون جنيه العام المالي الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت الحكومة تقديراتها للناتج المحلى الإجمالى إلى 13 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة مع 11.84 تريليون جنيه فى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2023-2024، بحسب التقرير نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام المالى الجارى.

يأتى ذلك بالتزامن مع رفع“المالية” تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالى الجارى إلى 25.7% مقابل 13.2% فى تقديرات البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة، والصادر قبل بداية العام المالى الحالى.

موضوعاترغم مشاكلها.. هونج كونج لا تزال المركز المالي الرائد في آسيا تراجع الضمانات الحكومية إلى 29.6% من الناتج المحلى العام الماضى صندوق النقد الدولى يطلب من مصر التريث فى بيع الشركات الحكومية

لكن فى الوقت نفسه فإن معدل النمو الحقيقى المتوقع سيتباطأ إلى 3% خلال العام المالى الحالى مقابل 4.1% فى بداية الموازنة.

وذكر التقرير أن تقييم الناتج المحلى لم يكن وحده المستفيد من التضخم، بل ارتفعت الإيرادات بنحو 41.6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية نحو 43.3%.

وكانت الضرائب المرتبطة بالسلع هى الأكثر نموًا، وبلغت الإيرادات الضريبية 662.1 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام المالى، وكانت أهم البنود الضريبية التى ساهمت فى تحقيق الحصيلة، ضريبة القيمة المضافة على السلع الخدمات حيث بلغت 296.4 مليار جنيه، وضريبة الدخل على الأشخاص والشركات بقيمة 222.1 مليار جنيه.

كما حققت الضرائب الجمركية 62% من المستهدف حيث سجلت 41.8 مليار جنيه، فى حين بلغت الضرائب العقارية 2.96 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.