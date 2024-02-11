تيم كولبان يكتب: تويوتا تبدو وكأنها فقدت رؤيتها الواضحة في عالم صناعة السيارات

MENAFN - Al-Borsa News) تبدو شركة“تويوتا موتور” تائهةً، وهذا استنتاج قد يبدو غريباً، إذ يتناول شركةً عملاقةً تعمل في أقطار عدة، وأعيد تتويجها مؤخراً كأكبر صانعة سيارات في العالم للعام الرابع على التوالي.

لكن ثمة ما يقلق، وذلك أنها تفتقر لرؤية واضحة تساعدها لتحافظ على مكانتها هذه.

موضوعاتصندوق النقد: الأسواق الصاعدة تجتاز تقلبات أسعار الفائدة العالمية البنك الدولى: الاستفادة من فرص العمل المناخى لتحويل دول الخليج إلى منطقة أكثر اخضراراً إطلاق أدوات جديدة للتصدي للأزمات: بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود

لنبدأ من أحدث حكايات الشركة اليابانية، إذ أعلنت في ديسمبر أن شركة“دايهاتسو موتور”، التي تملك فيها حصةً، كشفت عن أكثر من 170 مخالفة في اختبارات السلامة، وفي اليوم التالي داهم مسؤولون من وزارة النقل مقر“دايهاتسو” في أوساكا.

علّقت الشركة الإنتاج، واستدعت في يناير أكثر من 300 ألف مركبة في اليابان على خلفية حوادث الغش هذه.

فيما كان ذلك يتفاعل، استدعت“تويوتا موتور إنجنيرينج آند مانوفاكتشرينج” قرابة مليون مركبة في الولايات المتحدة، شملت طرازات“راف فور” و”لكزس” و”كامري” و”هايلاندر”، بسبب خلل محتمل في الوسائد الهوائية.

أتى ذلك بعد 16 شهراً من توجيه وحدة الشاحنات“هينو موتورز” بأن تصلح ثقافتها حين تبيّن أنها تُزوِّر نتائج اختبارات الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود.

خارطة المستقبل



دفعت فضيحة“دايهاتسو”، التي اشتركت فيها أيضاً مورّدة قطع الغيار“تويوتا إندستريز”، رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا لجمع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء وقادة شركات المجموعة، وعددها 17، لرسم ملامح خارطة للمستقبل.

كان تويودا ، يعتزم أن يعقد الاجتماع في 14 فبراير، في ذكرى مولد المؤسس ساكيتشي تويودا، لكنه عجّل بالاجتماع في ظل أحدث التطورات.

أخبر تويودا الحضور أن الريادة ستعود بموجب خطته الجديدة إلى المنتج وإلى“غينبا”، وهي كلمة يابانية تعني مركز الإنتاج.

كما قال إن صلاحيات رؤساء الأقسام ستتعزز، بدلاً من أن تملي قيادة المجموعة الأوامر.

هذه الاستراتيجية هي عكس المطلوب لتبقى الشركة على المسار الصحيح.

فمن المنطقي تعيين متخصصين ليتولوا التصميم والتصنيع ليفهموا السوق ويبيعوا مزيداً من المركبات.

تنتج“دايهاتسو” سيارات صغيرة الحجم، لذا ينبغي أن يكون شخص على دراية ببواطن هذا القطاع، ومسؤولاً عن اتخاذ القرارات الخاصة بمنتجاته.

لكن ارتفاع المبيعات 7.2% إلى 11.2 مليون سيارة العام الماضي يبين أن تصميم السيارات وشحنها ليس نقطة ضعف“تويوتا”، بل إن ما يعرقلها هو المعايير والامتثال، وهو ما ينبغي لقادة الشركة أن يفرضوه.

تغيرات لم تحدث



يجدر بـ”تويوتا” أن تعمل على تعزيز مركزية هذه الوظيفة المهمة، بدل أن تمنح مزيداً من الصلاحيات للوحدات الفردية.

ورغم أن ثمّة حجة في أن العديد من معايير السلامة أكثر صرامة من اللازم وأن الامتثال ضاغط بأكثر مما ينبغي، فإن تكليف الشركات التابعة باتخاذ القرارات لن يحل تلك المشكلة.

عوضاً عن ذلك، يستطيع تويودا أن يعلن تعيين مزيد من مسؤولي الامتثال ومهندسي المعايير، فيما يطرح خطة لاستغلال ثقل الشركة للضغط من أجل إجراء تغييرات في القواعد التنظيمية.

لكنه لم يفعل أياً من ذلك في ذلك الأسبوع.

قال تويودا تكراراً إنه يتحمل مسؤولية الإخفاقات، لكنه أقرّ أيضاً أن شهوراً مرت قبل أن يعلم بالمخالفات التي كانت تحدث داخل وحدات مختلفة بما فيها“هينو” و”تويوتا إندستريز”.

أظهر تويودا غياباً واضحاً لرؤية الشركة في حديث مع وسائل الإعلام، إذ قال:“لا يوجد هدف”، وحين سُئل:“ما الذي تود أن تحققه؟” أجاب قائلاً:“لا أعلم”.

هنا تكمن المشكلة.“تويوتا” بحاجة إلى خطة شفافة فورية للتعامل مع وجود نمط من الغش في التعامل مع اختبارات الجهات التنظيمية، لكنها لم تفصح عن أي خطة، بعد مضي أكثر من عام على ظهور هذه المشاكل.

رؤية ضبابية



إضافة لذلك، لا يوجد مخطط طويل الأجل لمركبات الطاقة الجديدة.

كانت استراتيجية“تويوتا” في نماذج البطاريات ونماذج المركبات الكهربائية الهجينة هي الاستراتيجية الصحيحة إلى الآن.

وفيما تتنافس شركتا“تسلا” و”بي واي دي” على الريادة في مجال تصنيع مركبات كهربائية صِرفة، فإن مبيعات“تويوتا” تتفوق على مبيعاتهما إن اخترنا تعريفاً يشمل المركبات التي تعتمد على محركات احتراق داخلي لإمداد المحركات الكهربائية بالطاقة.

قد تكون الشركة محقة في قناعتها بأن كثيراً من المستهلكين بحاجة إلى التحول تدريجياً نحو المركبات الكهربائية، والمركبات الهجينة بإمكانها أن تساعد على تحقيق ذلك.

تحتاج“تويوتا” مستقبلاً أن ترسم خطةً واضحة الملامح بشأن الحياد الكربوني والقيود التنظيمية المحتملة على مبيعات المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

إن استراتيجية“غينبا” التي يتبعها رئيس مجلس الإدارة ربما تحقق 50% من هذه الخطة عبر السماح لخبراء بتصميم سيارات تفي باحتياجات المستهلكين.

لكن الشركة لن تسلك هذا المسار إلى أن يطلب تويودا شخصياً ذلك من المسؤولين التنفيذيين، لأنه يمكن كسب المال بسهولة اليوم من بيع منتجات وقودها من مشتقات البترول، فيما تواجه سوق المركبات الكهربائية حروب أسعار وهوامشَ آخذةً بالانكماش.

قال تويودا لموظفيه ولوسائل الإعلام:“سأقود التحوّل”.

لكن رؤيته لهذا التحول ضبابية، فيما ينبغي أن تكون حادةً تماماً إن شاءت“تويوتا” أن تبقى على عرشها.

المصدر: بقلم: