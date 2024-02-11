رغم مشاكلها.. هونج كونج لا تزال المركز المالي الرائد في آسيا

المزاج السائد في أسواق هونج كونج قاتم للغاية هذه الأيام، فسوق الأوراق المالية في هونج كونج، والتي تتمحور الآن حول أسهم الشركات الصينية، تترنح في ظل ضغط الحملات التنظيمية لبكين والتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

وكان مؤشر هانج سنج هو الأسوأ أداءً في آسيا العام الماضي، إذ حقق عوائد سلبية للمستثمرين للعام الرابع على التوالي.

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وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقارات في هونج كونج بنسبة 25% تقريبًا عن ذروتها في 2019، وفقًا للوكالة المحلية“سينتالين”.

ويتوقع معظم المحللين أن يتراجع السوق أكثر حتى يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

لا يزال المستثمرون الدوليون غارقين في العناوين السلبية الصادرة من هونج كونج، وكان التركيز الأخير هو اقتراح قانون أمني جديد كُشف عنه النقاب مؤخرًا لمعالجة ما يعتبره مسؤولو المدينة“ثغرات” في التشريعات الحالية.

ومع ذلك فمن الأهمية بمكان ألا يغيب عن بال المستثمرين أهمية هونج كونج المستمرة باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

فمن ناحية، فهو أكبر مركز مقاصة في العالم لليوان خارج البر الرئيسي للصين، إذ تعمل المدينة على معالجة أكثر من 70% من المدفوعات العابرة للحدود والمقومة باليوان، متفوقة بفارق كبير على حصة لندن التي تحتل المركز الثاني والتي تبلغ 5%.

وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن اليوان تجاوز الين، العام الماضي ليصبح العملة الرابعة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للمدفوعات عبر الحدود، وفقًا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك“ٍسويفت”.

ومع وصول حصة الصين في التجارة العالمية إلى ما يقرب من 20%، فمن الآمن المراهنة على أن حصة اليوان ستستمر في الارتفاع خلال الأعوام المقبلة.

عادةً ما يمر حوالي ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى أو خارج الصين القارية عبر هونج كونج.

ومع تزايد تأثير العولمة على المستوى الإقليمي وسعي الشركات لتعزيز مرونة سلاسلها للتوريد في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الوباء والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن حجم الاستثمار الذي قد يتدفق عبر هونج كونج إلى مراكز تصنيع أخرى منخفضة التكلفة يُتوقع أن يزداد.

وهذا من شأنه أن يولد فرصًا للشركات المحلية والعالمية على حد سواء.

تتوقع شركات المحاسبة الأربع الكبرى، التي تشارك بشكل كبير في إعداد الشركات للاكتتاب العام، أن العروض العامة الأولية ستنتعش بقوة في هونج كونج خلال 2024 من المستوى الضئيل في العام الماضي، وربما تدر عائدات تزيد عن 10 مليارات دولار وتجعل المدينة مرة أخرى سوقًا عالميًا رائدًا للاكتتابات العامة الأولية.

وبعيداً عن سوق الأوراق المالية، فإن هيمنة الشركات الصينية ليست قوية في هونج كونج.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن 2100 شركة من البر الرئيسي لها وجود في المدينة مقابل 1400 شركة يابانية و1200 شركة أمريكية.

وبالمثل، فيما يتعلق بالمقار الإقليمية، فإن 247 شركة صينية لديها مراكز هنا مقارنة بـ214 شركة أمريكية و206 شركات يابانية.

وهذا يدل على أن المدينة تظل مركزًا تجاريًا عالميًا، وليس مجرد مركز صيني، وينعكس هذا من حيث العمالة الماهرة التي تحتاجها المدينة وتجتذبها.

ويتجلى ذلك أيضًا فيما يتعلق بصناعة إدارة الصناديق، إذ توجد دلائل على أن هونج كونج قد تتفوق على سويسرا كأكبر مركز لإدارة الثروات الخاصة عبر الحدود في العالم بحلول 2027.

لا تزال المدينة موطنًا لتركيز كبير بشكل غير عادي من مديري الصناديق الدولية والشركات الاستشارية والبنوك الخاصة.

ورغم الحديث عن التدفقات الخارجة إلى سنغافورة، تظل هونج كونج متقدمة بفارق كبير عن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة نحو 2.2 تريليون دولار مقارنة بـ1.5 تريليون دولار لمنافستها.

وكانت هونج كونج موطنا لحوالي 2000 مدير أصول مرخص في العام الماضي، مقابل 1194 في سنغافورة، وفقا للبيانات الرسمية.

ومن الآن فصاعدا، توفر منطقة الخليج الكبرى، وهي مبادرة متعددة الأوجه لدمج هونج كونج وماكاو بشكل أوثق مع تسع مدن في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة للصين، سببًا رئيسيًا آخر للمستثمرين للحفاظ على موطئ قدم في هونج كونج.

ومن المتوقع أن يؤدي تحسين روابط النقل وسهولة السفر إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج الكبرى بحلول 2030، رغم تباطؤ زخم النمو الإجمالي في الصين.

وتمثل منطقة الخليج الكبرى بالفعل أكثر من ثلث صادرات الصين، كما أن متوسط الدخل أعلى بكثير من المتوسط في البلاد.

ومن الأفضل كثيراً بالنسبة للشركات والمستثمرين الأمريكيين، ونظرائهم في بلدان أخرى، أن يدركوا أن هونج كونج تظل لاعباً أساسياً في التمويل العالمي، فربما تعرضت المدينة لضربة قوية في الأعوام الأخيرة، لكنها لا تزال في مكانة رائدة.