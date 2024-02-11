صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر تعود للقضاء مجددًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مجددا عادت صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك على منصة تويتر قبل أن يغير الاسم الى“إكس” للقضاء.
فقد أمرت قاضية اتحادية امريكية إيلون ماسك الإدلاء بشهادته مجددا في التحقيق الذي تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق باستحواذه على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.
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ومنحت القاضية لوريل بيلر الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعا للاتفاق على موعد ومكان الإدلاء بالشهادة وفق وسائل إعلام عالمية.
وأصدرت القاضية أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر جاء في صف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كانت اللجنة رفعت دعوى قضائية على ماسك، في أكتوبر لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه في شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي Twitter في 2022، قبل أن يغير اسمه إلى إكس.
وتبحث اللجنة ما إذا كان ماسك قد التزم بالطرق القانونية عند تقديم الأوراق المطلوبة عند شرائه أسهم تويتر، وما إذا كانت البيانات التي قدمها للفوز بالصفقة مضللة.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107839257
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