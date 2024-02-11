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صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر تعود للقضاء مجددًا

2/11/2024 11:17:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مجددا عادت صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك على منصة تويتر قبل أن يغير الاسم الى“إكس” للقضاء.

فقد أمرت قاضية اتحادية امريكية إيلون ماسك الإدلاء بشهادته مجددا في التحقيق الذي تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق باستحواذه على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

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ومنحت القاضية لوريل بيلر الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعا للاتفاق على موعد ومكان الإدلاء بالشهادة وفق وسائل إعلام عالمية.

وأصدرت القاضية أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر جاء في صف لجنة الأوراق المالية والبورصات.

كانت اللجنة رفعت دعوى قضائية على ماسك، في أكتوبر لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه في شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي Twitter في 2022، قبل أن يغير اسمه إلى إكس.

وتبحث اللجنة ما إذا كان ماسك قد التزم بالطرق القانونية عند تقديم الأوراق المطلوبة عند شرائه أسهم تويتر، وما إذا كانت البيانات التي قدمها للفوز بالصفقة مضللة.

المصدر:

MENAFN11022024000202011048ID1107839257

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