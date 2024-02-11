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الكويت توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات

2/11/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّعت دولة الكويت على اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع عن الجانب الكويتي وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف، وعن الجانب الإماراتي وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية وتطبيقها على ضوء الاتفاقية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بين البلدين.
كما تتضمن الاتفاقية العديد من المزايا فيما يتعلق بالمواطنين بين البلدين والشركات التي تؤسس في الدولتين للانتفاع من مميزات الاتفاقية، ومنها منح الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الاستثمارات ومنها الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم والفوائد والعلامات التجارية او براءة اختراع، وتنظم الاتفاقية منح المؤسسات الحكومية الاستثمارية إعفاءات من ضريبة أرباح الأسهم والفوائد والاتاوات والأرباح الرأسمالية، بالاضافة إلى تعريف المقيم في الدولتين وكذلك إجراءات الاتفاق المتبادل لحل النزاعات التي قد تنشأ مستقبلا من خلال السلطات الضريبية بين البلدين.
الجدير بالذكر أنه ستقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية في دولة الكويت، ومن ثم دخول الاتفاقية حيز النفاذ من خلال مخاطبة وزارة الخارجية للمضي قدما في الإجراءات الدستورية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء ومن ثم احالتها إلى مجلس الأمة لمناقشتها والتصديق عليها وإصدارها بقانون.

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