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التاكسي الطائر يبدأ التحليق بسماء دبي في 2025

2/11/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة (Joby Aviation)، وهي شركة تقوم بتطوير طائرات كهربائية مخصصة لخدمات الركاب التجارية، توقيع اتفاقية مع «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي (RTA) لإطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة بحلول أوائل 2026، فيما تستهدف الشركة إطلاق العمليات الأولية في 2025.
وتمنح الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، شركة «جوبي» الحق الحصري لتشغيل سيارات الأجرة الجوية في دبي لمدة ست سنوات، وفق بيان صادر عن الشركة.
وأشار جوبن بيفيرت المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الاتفاقية توفر جميع المكونات الـ 3 المطلوبة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بنجاح، والتي تشمل وجود مسار محدد للعمليات، وبنية تحتية في وضع جيد يدعمها شركاء متخصصون، وطائرات تتمتع بالقدرة والمدى المطلوبين لتقديم رحلات هادفة.
وعرضت طائرة «جوبي» لأول مرة في المنطقة خلال القمة العالمية للحكومات، وهي مصممة لنقل طيار و4 ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة. من المتوقع أن يستغرق الوصول من المطار الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق مقارنة بـ 45 دقيقة بالسيارة.
إلى ذلك، وقعت «جوبي» المدرجة في بورصة نيويورك وجمعت أكثر من ملياري دولار من التمويل حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من «تويوتا»، و«دلتا إيرلاينز»، و«إس كي تيليكوم»، و«أوبر»، و«بايلي غيفورد»، اتفاقية مع «سكاي بورتس»، التي ستقوم بتصميم وبناء وتشغيل 4 مواقع أولية للمراسي العامودية (vertiport) في جميع أنحاء دبي.
وستعمل هيئة الطرق والمواصلات و«جوبي» و«سكاي بورتس» الآن على مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءا من تصميم رحلة العملاء إلى إشراك أصحاب المصلحة ودمج خدمات جوبي في شبكة النقل العام الأوسع في دبي.
وأعلنت «جوبي» مؤخرا أنها ستشارك في مجموعة صناعة المركبات الذكية والمستقلة «سافي» (SAVI) التي أنشأها جهاز أبوظبي للاستثمار، كجزء من استكشاف عمليات أوسع في جميع أنحاء الإمارات.
في نوفمبر 2023، أصبحت طائرة «جوبي» أول سيارة أجرة كهربائية تحلق في مدينة نيويورك، وذلك بعد بدء الإنتاج في مصنع الشركة الأول في كاليفورنيا في يونيو 2023 وتسليم أول سيارة أجرة كهربائية على الإطلاق إلى وزارة الدفاع الأميركية في سبتمبر 2023.

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