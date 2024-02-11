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330 مليار دولار حجم سوق التأمين العالمي على الإنترنت في 2031

2/11/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت شركة «الايد ماركتس» أن تصل قيمة سوق التأمين عبر الإنترنت على مستوى العالم إلى 330.1 مليار دولار بحلول عام 2031 في ضوء عروض الشركات حسب شرائح المستخدم النهائي، مضيفة ان الزيادة في انتشار الإنترنت لها تأثير كبير على تغيير تفضيلات العملاء.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع نمو في السنوات القادمة، حيث يساعد في تحديد أنواع مختلفة من معلومات بوليصة التأمين وإدارتها والتحكم فيها.
وبلغت قيمة سوق التأمين العالمي عبر الإنترنت 53.2 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 330.1 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.2% من عام 2022 إلى عام 2031.
وقد انطوى التقرير على تحليل مفصل لأهم الاستراتيجيات الفائزة، واتجاهات السوق المتطورة، وحجم السوق وتقديراته، وسلسلة القيمة، وجيوب الاستثمار الرئيسية، والمحركات والفرص، والمشهد التنافسي، والمشهد الإقليمي، وبالتالي فإن التقرير يعتبر مصدرا مفيدا للمعلومات للداخلين الجدد والمساهمين والمتسابقين الأوائل والمساهمين في تقديم الاستراتيجيات اللازمة لسوق التامين في المستقبل واتخاذ الخطوات الأساسية لتعزيز مكانتهم في السوق بشكل كبير.
واعتبر التقرير تفشي جائحة كورونا عاملا إيجابيا ساعد على نمو سوق التأمين العالمي عبر الإنترنت، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الخدمات المالية وغيرها من خلال تعزيز وسائل التواصل عن بعد، ما عزز الحاجة المتزايدة لإعادة تجميع وإعادة تصميم الحلول التشغيلية لتلبية طلب حاملي بوالص التامين من خلال الوسائل الحديثة عبر الإنترنت.
ويقدم التقرير تقسيما تفصيليا لسوق التأمين العالمي عبر الإنترنت استنادا إلى حجم المؤسسة ونوع التأمين والمستخدم النهائي والمنطقة. يقدم التقرير تحليلا شاملا لكل شريحة والقطاع الفرعي الخاص بها بمساعدة الرسم البياني والجدولي.
ويمكن أن يساعد هذا التحليل بشكل أساسي اللاعبين في السوق والمستثمرين والداخلين الجدد في تحديد ووضع الاستراتيجيات بناء على القطاعات الأسرع نموا وأعلى الإيرادات المذكورة في التقرير. واستنادا إلى حجم المؤسسة، استحوذ قطاع المؤسسات الكبيرة على الحصة السوقية الرئيسية في عام 2021، حيث تجاوزت أكثر من ثلثي سوق التأمين العالمي عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على مكانته القيادية خلال الفترة المتوقعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.5% خلال فترة التوقعات.
واستنادا إلى نوع التأمين، فقد استحوذ قطاع التأمين على الحياة على أكبر حصة في السوق في عام 2021، وهو ما يمثل أكثر من نصف حجم سوق التأمين عبر الإنترنت العالمي، ومن المتوقع أن يحافظ على مكانته القيادية خلال الفترة المتوقعة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يسجل قطاع التأمين الصحي أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22.6% خلال فترة الدراسة.
ومن حيث المستخدم النهائي، استحوذ قطاع شركات التأمين على أكبر حصة سوقية في عام 2021، وهو ما يمثل نصف حجم سوق التأمين عبر الإنترنت العالمية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحافظ نفس القطاع على مكانته القيادية خلال فترة التوقعات. ورغم ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع الوسطاء الإداريين من الغير أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.8% خلال الفترة المتوقعة.

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