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الوطني ينظم الملتقى السنوي الأول لمستخدمي برنامج تحليل البيانات Tableau

2/11/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه المتواصل على رفع كفاءة موظفيه وتسليحهم بأفضل البرامج الحديثة والمتطورة، نظم بنك الكويت الوطني لموظفيه الملتقى السنوي الأول لمستخدمي برنامج إدارة البيانات «Tableau» بمشاركة شركة سيلز فورس الأميركية المتخصصة في البرمجيات السحابية والمطور لبرنامج Tableau.
وعلى مدى يومين عقدت ورش عمل متخصصة لرفع مستوى مهارات 100 من مستخدمي البرنامج، بما في ذلك ورش عمل حول التحليلات المرئية المتقدمة والتحليلات الإحصائية وتقارير التنبؤ وإنشاء تصورات البيانات الديناميكية بكفاءة عالية بالإضافة إلى التفكير التصميمي.
كما سلط الملتقى الضوء على كيفية تحليل البيانات الضخمة باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج المزيد من القيم من البيانات المتاحة لديهم، وتسخير هذه البيانات في إدارة وإنجاز الأعمال، بالإضافة إلى التركيز على مدى استفادة الشركات من قيمة أصول البيانات باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل.
ويأتي الملتقى انسجاما مع الخطوات الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت الوطني خلال السنوات الماضية في الاستثمار بقوة في تحليل ومعالجة البيانات لفهم احتياجات وسلوك العملاء.
وأتيحت للمشاركين في الملتقى من مستخدمي برنامج «Tableau» طرح تساؤلاتهم والإجابة عنها بالإضافة إلى حصولهم على رؤى خاصة بعملية أتمتة إعداد البيانات وسهولة استخدام منصات المعلومات التحليلات المرئية وكذلك أتيحت للمشاركين الرؤية اللحظية لكيفية قيام الأقسام الأخرى بتبسيط تحليلاتها والاستفادة من توفير الوقت والتكلفة.
يذكر أن برنامج «Tableau» أصبح من الأدوات الشائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء الصناعة في الكويت، ما يدل على التحول نحو تمكين مستخدمي الأعمال من اكتشاف البيانات مرئيا.
ويبرهن استضافة هذا الحدث المميز على سعي مكتب البيانات في بنك الكويت الوطني نحو ترسيخ ثقافة تحليلات الخدمة الذاتية وتعزيز المعرفة بمساعدة أدوات التحليل مثل Tableau.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مكتب البيانات في بنك الكويت الوطني سودهاكار نيبهانوبودي: استضافة هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الكويت يعكس مدى التزام البنك بالاستثمار وبقوة في تعزيز كفاءة موظفيه بالإضافة إلى تأهيل مواهب وكفاءات يتم صقل مهاراتها بشكل احترافي في علم تحليل البيانات.
وأضاف أن استراتيجية مكتب البيانات ملتزمة بتمكين قطاعات الأعمال المختلفة في البنك من اتخاذ القرارات التي تستند إلى البيانات، حيث تعد تحليلات الخدمة الذاتية جزءا لا يتجزأ من هذه الإستراتيجية.
وأوضح أن هذا الملتقى يبرهن على التزام البنك بتعزيز مهارات موظفيه بشكل مستمر بهدف الحفاظ على تفوق البنك وريادته في المشهد التقني سريع التطور.
هذا، ويولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطورهم المهني، وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم، كما لا يدخر البنك أي جهد نحو دعم موظفيه في بناء حياتهم المهنية داخل البنك، كما يؤمن بأن تعزيز مهارات موظفيه بشكل مستمر عامل رئيسي في ضمان التفوق على صعيد المشهد التقني سريع التطور في عالم الصناعة المصرفية.

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