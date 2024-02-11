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بيتك البنوك توفر طرقا آمنة للاستثمار

2/11/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية»، دعا بيت التمويل الكويتي «بيتك» كافة الراغبين في تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة إلى التواصل مع البنوك المحلية والجهات المرخصة لما تقدمه تلك الجهات من مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية ضمن إطار تنظيمي واضح وخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي.
وأضاف ان البنوك، بما تطرحه من فرص استثمارية، تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين في استثمار مدخراتهم وأموالهم، على غرار الشركات والجهات الرسمية الأخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة المالية والاستثمارية.
وذكر «بيتك» أن تلك الخدمات والمنتجات الاستثمارية الآمنة تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعودا بتدفقات مالية مزعومة من مشاريع وهمية أو محفوفة بمخاطر عالية، في وقت تساعد البنوك الراغبين في استثمار أموالهم من خلال أدوات استثمارية تتسم بالتنوع وتدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن من أبرز الخدمات الاستثمارية الآمنة التي تطرحها البنوك لعملائها هي «الودائع الاستثمارية»، و«الصناديق الاستثمارية» و«حسابات التوفير الاستثمارية» إضافة إلى «خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل».
وحذر «بيتك» العملاء من الانخراط في الاستثمارات عالية المخاطر التي راجت مؤخرا والتي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي أو الجهات الرقابية المحلية أو الخارجية ويصعب التحكم بعملياتها، ومنها «العملات الافتراضية» والتداول بالعملات الأجنبية «الفوركس» فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات على الإنترنت التي تروج لأرباح سريعة وعالية من هذه الأنشطة.
ودعا «بيتك» من يرغب في دخول عالم الاستثمار، إلى ضرورة التواصل مع هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية المحلية (وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي) للتحقق من حصول الجهات المروجة لها على التراخيص اللازمة، وعدم التفاعل مع الاتصالات المشبوهة وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر التي تعد بمضاعفة الأرباح.

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