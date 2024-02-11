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الخليج يختتم فعاليات GB Market

2/11/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط حضور حاشد وإقبال لافت من الجمهور، اختتم بنك الخليج فعاليات GB Market بمشاركة نحو 11 من المشروعات والمبادرات المملوكة كليا من شباب كويتيين، تعمل في قطاعات العطور والمجوهرات والمطاعم والمقاهي، والذين تم اختيارهم من خلال تصويت لمتابعي حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي حول محلاتهم ومنتجاتهم المفضلة.
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: «سعداء بالتفاعل الكبير من الجمهور مع الفعاليات المصاحبة للفعاليات، والتي حققت الهدف الأساسي منها في دعم الشباب والمبادرين، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «نحرص في بنك الخليج على استكمال دورنا المميز في دعم الشباب من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفرت GB Market فرصة مثالية للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، ما يتيح لهم تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، الأمر الذي يساهم في تطوير تلك المشروعات، ويرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام».
ولفت إلى أن بنك الخليج يحرص على التواجد الفاعل في كل الفعاليات والمناسبات التي تدعم الطاقات الشبابية، لافتا إلى أن تعزيز الاستدامة في المجتمع ودعم المبادرات الشبابية، تعد من المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك لعام 2025.
وبين أن المعرض شكل فرصة أيضا للجمهور للاستمتاع بالمنتجات التي تقدمها المحلات المفضلة لديهم وقضاء يوم عائلي بامتياز، مصحوبا بفعاليات ترفيهية متميزة تشمل العديد من الأنشطة والجوائز.
وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون بنكا رائدا في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه بيئة عمل شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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