Monday, 12 February 2024 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البابطين وكيل حصري لعلامة JAECOO بالكويت

2/11/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت العلامة التجارية لسيارات الطرق الوعرة JAECOO ومجموعة البابطين القابضة مذكرة تعاون، حيث تؤدي هذه الخطوة إلى تأسيس الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين وتكون بمنزلة خطوة قوية لتعزيز وجود سيارات JAECOO في الشرق الأوسط.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على توحيد جهودهما ودمج المزايا الخاصة بكل منهما لترويج وبيع سيارات JAECOO عالية الجودة للطرق الوعرة في الكويت، لتقديم تجربة خدمة ممتازة لعملائها باعتبارها مجموعة رائدة وذات تاريخ طويل، تعمل شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين في العديد من البلدان والمناطق حول العالم منذ تأسيسها في عام 1948، بالاعتماد على استراتيجيات متنوعة في قطاعات مختلفة كالسيارات والاستثمار والصناعة والتمويل، أحرزت مجموعة البابطين القابضة إنجازات ملحوظة في الكويت وحتى في سوق الشرق الأوسط مع العديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات حول العالم.
ويوضح هدف التعاون الأولي الذي تم توقيع الاتفاقية عليه مع مجموعة البابطين القابضة تخطيط JAECOO طويل المدى لقنوات التوزيع المحلية وإيمانها الراسخ بالأهمية الكبيرة للسوق الكويتي.
بصفتها علامة تجارية جديدة للطرق الوعرة، فإن اسم JAECOO مستوحى من اندماج الكلمة الألمانية «Jäger» والكلمة الإنجليزية «Cool». يجسد هذا الاندماج كلا من الطرق الوعرة والتكنولوجيا، مع أكثر من عقد من الخبرة في المشروع المشترك، تلتزم المجموعة بفلسفة العلامة التجارية «نشأت من الكلاسيكية، متجاوزة الكلاسيكية». وسيبدأ طرح سيارات JAECOO في الكويت بشكل رسمي في نهاية شهر ابريل من العام الحالي من خلال إطلاق طرازين، بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تلبية اتجاه تطوير صناعة الطاقة الجديدة، تخطط JAECOO أيضا لإطلاق نموذجين كهربائيين آخرين لتوسيع موديلاتها المطروحة في الكويت وتلبية الطلب الملح في السوق على سيارات الطاقة الجديدة.
إن التحالف القوي بين JAECOO ومجموعة البابطين القابضة هو عبارة عن توافق المزايا التكاملية والمنفعة المتبادلة بين الطرفين، وفي المستقبل، سيعمل الطرفان على بناء منصات وآليات جديدة، وتعزيز درجة ومستوى التعاون الاستراتيجي، وبناء علاقة تعاون أعمق وأوسع وطويلة الأجل، والترحيب بشكل مشترك بالفرص الاستراتيجية في سوق الكويت.

MENAFN11022024000130011022ID1107839210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث