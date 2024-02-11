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بيتكوين تواصل مكاسبها وتتجاوز مستوى الـ 48 ألف دولار

2/11/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية «بيتكوين» سلسلة المكاسب التي بدأتها من قاع شهر مارس الماضي عند 20 ألف دولار، لترتفع بنسبة 140% تقريبا خلال 11 شهرا.
وسجلت «بيتكوين» ارتفاعات متتالية، منذ الإعلان عن اقتراب موافقة «SEC» الأميركية على إطلاق 10 صناديق مؤشرات متداولة فورية على العملة المشفرة، إلا أنها تراجعت مجددا عقب الإعلان الرسمي عن الموافقة.
ووصلت «بيتكوين» إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين وتحديدا منذ الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2021، لتصل لمستوى 48190 دولارا، وفقا لشركة بيانات العملات المشفرة «Coin Market Cap».
في هذه الأثناء، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين نحو 9 مليارات دولار حتى يوم الخميس الماضي وسط ارتفاع أسعار العملة المشفرة، وبلغت التدفقات الداخلة 405 ملايين دولار ليوم أمس، وهو ثالث أكبر إجمالي منذ موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على المنتجات الجديدة في أوائل يناير، وفقا لبيانات «بلومبيرغ». وكان صندوق «Bitcoin Trust GBTC» التابع لـ «Grayscale» هو الأكثر غرابة، حيث عانى من تدفقات خارجية تزيد على 101 مليون دولار لمواصلة سلسلة خسائره المتتالية. وتظهر البيانات أنه بدون احتساب GBTC، تبلغ التدفقات 8.56 مليارات دولار.
وكتب محلل بلومبيرغ، جيمس سيفارت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «X»: صافي التدفقات الوافدة يوم الجمعة الماضي كبير يزيد على 400 مليون دولار.
وأشار سيفارت إلى أن 8 من صناديق الاستثمار المتداولة العشرة التي بدأت التداول في 11 يناير «حصلت على أموال» يوم الخميس الماضي وأن صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) أصبح «رسميا» ثاني صندوق يتجاوز 3 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بعد iShares Bitcoin Trust من بلاك روك.
وفي مذكرة للمستثمرين في وقت سابق من الأسبوع الماضي، توقعت بورصة العملات المشفرة «LMAX Digital» أن تتجاوز عملة بيتكوين 50000 دولار، لتصل إلى «أعلى مستوى سنوي جديد»، في حين كان المحللون الآخرون أكثر تفاؤلا.
ووفقا لـ «بلومبيرغ»، فإن اقتراب حدث «التنصيف»، والذي يأتي كل 4 سنوات تقريبا كان دافعا قويا للصعود، حيث من المقرر أن تنخفض مكافآت تعدين العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى النصف.
ولا تزال عملة البيتكوين أقل بنحو 22000 دولار من المستوى القياسي الذي سجلته العملة المميزة في عام 2021، خلال فترة صعود في عصر الوباء مدعومة بالمال السهل.

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