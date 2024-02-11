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مزيد الحربي ترقية Stc للسوق الأول تعكس تميز أدائها المالي

2/11/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن ترقية الشركة رسميا من السوق الرئيسي إلى السوق الأول في البورصة ابتداء من أمس، في خطوة مهمة للشركة ومساهميها بعد استيفائها لمعايير ومتطلبات السوق الأول، حيث استوفت stc متطلبات السيولة العالمية والقيمة السوقية وحجم التداول في المراجعة السنوية لبورصة الكويت لعام 2024، لتتم بذلك ترقيتها إلى السوق الأول.
وفي ضوء هذا الإنجاز المهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (stc) م.مزيد الحربي: «إن الترقية تعكس المركز المالي القوي لـ stc وثقة المستثمرين القوية بنموذجها التشغيلي، ونحن سعداء بالترقية إلى السوق الأول باعتبار تلك الخطوة بمنزلة مؤشر واضح على كفاءة توجهنا الاستراتيجي وطموحنا نحو الريادة، وإبراز نقاط القوة التشغيلية التي نتمتع بها».
واضاف الحربي: «على مدى السنوات الماضية، شهدت stc العديد من التحولات الجوهرية وعمليات استحواذ كبيرة مكنتها من أن تعزيز مكانتها ضمن أبرز مزودي خدمات الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت وفي جميع أنحاء المنطقة».
وذكر أن الانتقال إلى السوق الأول يعد محركا رئيسيا لاستراتيجية stc المؤسسية القائمة على النمو المستدام، فهو يعزز ظهورنا في المجتمع الاستثماري، ويساعد الشركة على جذب نطاقا أوسع من المستثمرين المؤسسين ويرفع مكانتنا في السوق المحلي، كما تعد الترقية بمنزلة شهادة على الثقة التي يضعها مستثمرونا فينا وعلى الأساس المتين الذي بنيناه مع المجتمع الاستثماري.
وأكد الحربي: «تحرص stc باستمرار على تقديم خدمات مبتكرة وأحدث الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين التحول الرقمي لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها، وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم stc بإثراء حياة عملائها وتوفير قيمة مضافة لمساهميها».
وتابع: «في خطوة نحو العصر الرقمي الجديد، تكمن أولويتنا في مواصلة الاستثمار في التقنيات المتطورة والتوسع في عروض خدماتنا، كما نلتزم بالمحافظة على مكانتنا الرائدة في قطاع الاتصالات ولعب دور محوري في نمو الاقتصاد الكويتي».

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