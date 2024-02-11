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KIB ينظم سحب الدروازة

2/11/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر يناير. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربحت الشيخة وفاء عقاب مالك الصباح الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: منتصر تيرياث ماجد، أحمد عبدالله صالح محمد، ليلى عباس أحمد الصيرفي، فيصل إبراهيم عبدالعزيز الرميح، هدى ناصر حجي المشموم، عبدالله أحمد سليمان الشرقاوي، سعود عبدالله مانع آل دريع، غدير غازي عيسى العون، يعقوب يوسف علي حسن، سامر عبدالحليم عبدالهادي.
وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB: نشهد اليوم استمرار حملتنا المميزة والتي لا تزال تحقق نجاحا ملحوظا وإقبالا لافتا، إلى جانب كونها دافعا قويا يشجع العملاء على الادخار والتمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم. وبهذه المناسبة يسرنا تهنئة كافة الرابحين في السحب الشهري لحساب «الدروازة»، كما نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة. وأضاف: نسعى على الدوام إلى ابتكار كافة الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة.
كما أشار إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».

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