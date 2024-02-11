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1٫01 مليون دينار صافي أرباح الإنماء العقارية في 2023

2/11/2024 11:07:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة الإنماء العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية بمقرها الرئيسي أمس، وذلك بنسبة حضور (58.738%)، حيث ترأس الاجتماع صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة ومدقق الحسابات الخارجي والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وقد تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن صافي الأرباح لعام 2023 بلغ نحو 1.01 مليون دينار، مقارنة بأرباح بمبلغ 234.2 ألف دينار لعام 2022، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لعام 2023 مبلغ 42.13 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 41.12 مليون دينار عن العام السابق.
كما حققت الشركة أرباحا من العمليات التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغت 1.06 مليون دينار، مقارنة بخسائر بمبلغ 68.55 ألف دينار عن العام السابق، كما انخفضت مطلوبات الشركة إلى 19.88 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 22.64 مليون دينار عن العام السابق، وارتفعت ربحية السهم إلى 2.24 فلس مقارنة بـ 0.52 فلس للعام السابق.

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