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الكويتية للاستثمار راع ذهبي لمعرض استارت أبس 2024

2/11/2024 11:07:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار رعايتها الذهبية لمعرض استارت أبس 2024، أول معرض للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، وتأتي هذه الرعاية ضمن تركيز الشركة على دعم هذه الشريحة من أصحاب الأعمال، وتعزيز حضورهم في السوق المحلي.
وفي هذا السياق، أشار ضابط أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة مجرن اللوغاني إلى أن «الكويتية للاستثمار» تحرص على دعم المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر هذا التوجه ضمن مسؤوليتها المجتمعية، والاقتصادية لتعزيز دور المبادرين الكبير في تطوير الاقتصاد المحلي.
وأكد اللوغاني التزام «الكويتية للاستثمار» بتحقيق رؤية كويت 2035، التي تتضمن بين ركائزها دعم رواد الأعمال الكويتيين في بدء مشاريعهم الخاصة وأثناء تنفيذها، وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل العبء الواقع على ميزانية الدولة، مشير إلى أن آليات الشركة لدعم المبادرين في هذا الخصوص متعددة، ومستدامة.
ولفت إلى أن «الكويتية للاستثمار» شاركت ضمن رعايتها للمعرض في الندوات المقدمة بخبراء شكل طرحهم فرصة للمشاركين في المعرض من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف إلى تجارب عملية تدعم مشوارهم الاستثماري، وتساعدهم في النهوض بأعمالهم الناشئة.
وذكر أيضا أن «الكويتية للاستثمار» قامت بالإضاءة على جميع الخدمات التي يمكن أن تحسن مسار المبادرين، وطرق الحماية الواجبة من المخاطر المرئية والمحتملة، مبينا أن دعم الشركة بهذا الشأن لن يتوقف عند الشق التعريفي والإرشادي، بل يتضمن أدوات مختلفة من شأنها تعزيز هذا القطاع ورفع كفاءته.

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