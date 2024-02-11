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الدراسات المصرفية يوقع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية

2/11/2024 11:07:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة لتعزيز التعاون وتعميق الشراكات التعليمية، وقعت مدير عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية ممثلة برئيس مجلس الإدارة مشاري بودي، حيث يهدف هذا التعاون إلى تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وحتمية الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة لكل منهما للنهوض بالمهام المنوطة بعملهما.
وتعكس هذه المذكرة التزام معهد الدراسات المصرفية كمؤسسة تعليمية بتوفير بيئة تعليمية محفزة تعزز التطوير الشخصي والمهني ومنح المتدربين الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات لتفتح أمامهم آفاق الفرص المناسبة لتعلم الجديد في مجالات المصارف وإدارة الأعمال والتسويق، كما تسلحهم بالخبرة والمهارة اللازمة. وأكد الطرفان أن هذا التحالف الاستراتيجي إنما يجسد اهتمامهما المشترك واستعدادهما لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة، حيث تعتبر هذه الشراكة بمثابة نقطة انطلاق لبرامج ومشاريع تعليمية متقدمة، تسهم في تحفيز المتدربين وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة ولتعزز التفاعل بين القطاعين التعليمي والتقني.
كما سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والهيئة التدريبية وتبادل الموارد التعليمية والمرافق والبنية التحتية لإثراء تجربة التعليم وخلق بيئة تعلم ملائمة للمشاركين في البرامج التدريبية، كما سيقدم الطرفان مشاريع البحوث والتطوير لتجسر الفجوة بين المجالات المصرفية والتقنية، تعزيزا للابتكار وتبادل المعرفة. وسيعملان معا على تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، والندوات، والرعايات، والترشيحات للبرامج التي تسهم في تعزيز التآزر بين القطاعين المصرفي والتقني.

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