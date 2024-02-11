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5 9 ملايين برميل صادرات النفط الكويتي إلى اليابان

2/11/2024 11:07:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية، أن الكويت صدرت نفطا إلى اليابان خلال ديسمبر 2023 بنحو 5.92 ملايين برميل، أي 7% من إجمالي ورادات اليابان النفطية، مقارنة بكميات بلغت 8.11 ملايين برميل خلال الفترة نفسها من 2022، حيث تراجعت الكميات بنسبة 27%.
وعلى صعيد دول الخليج، فقد شهدت واردات اليابان من النفط الخام لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا بنسبة 12.8%، بمقدار 10.95 ملايين برميل، خلال شهر ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالي صادرات الدول الخليجية من النفط إلى اليابان في ديسمبر الماضي، نحو 74.51 مليون برميل، مقارنة بـ 85.46 مليون برميل من النفط خلال الفترة نفسها من عام 2022.
واقتنصت المملكة العربية السعودية 44% من إجمالي واردات اليابان من النفط، لتكون أكبر مورد للنفط، حيث بلغ ما صدرته المملكة من النفط بنحو 36.22 مليون برميل، مقارنة بالفترة المماثلة من العام قبل الماضي البالغة 37.57 مليون برميل، والتي كانت تمثل 41% من إجمالي واردات اليابان من النفط.
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 34% من واردات النفط اليابانية، حيث بلغت كميات شهر ديسمبر الماضي 33.42 مليون برميل، بنسبة تراجع بلغت 16.45%.
واستقبلت اليابان كميات نفط من دولة قطر بنحو 3.45 ملايين برميل خلال شهر ديسمبر2023، وبلغت نسبة حصتها 4.2%، بينما صدرت كميات بنحو 3.95 ملايين برميل بشهر ديسمبر من العام 2022، متراجعة 12.65% عن العام السابق.
وصدرت سلطنة عمان إلى اليابان كميات من النفط بنحو 998 ألف برميل خلال شهر ديسمبر من عام 2023، بينما بلغ واردات النفط العماني لليابان في شهر ديسمبر 2033، نحو 477 ألف برميل.
وأما عن مملكة البحرين لم تصدر نفطا إلى اليابان، علما أن صادرات الشهر نفسه من العام قبل الماضي بلغت 1.94 مليون برميل في شهر ديسمبر من العام الماضي.
وأوضحت البيانات اليابانية أن إجمالي واردات النفط بدولة اليابان تراجعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، إلى 82.4 مليون برميل، بينما بلغت كمية وارداتها بالشهر المقابل من عام 2022، بنحو 91.72 مليون برميل، لتتراجع الواردات النفطية 10.16%.

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