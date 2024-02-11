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37 17 مليار دينار الناتج المحلي للكويت في 9 أشهر

2/11/2024 11:07:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت أرقام حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال أول 9 أشهر من 2023 بلغ 37.17 مليار دينار.
وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة تصل إلى 12.6% بما قيمته 5.36 مليارات دينار مقارنة بـ 42.53 مليارات دينار عن أول 9 أشهر من 2022.
ويأتي ذلك مدفوعا بصورة رئيسية من تراجع أسعار النفط والتي أثرت على حجم الناتج المحلي النفطي بصورة ملحوظة، وسط ارتفاع طفيف في حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وبينت الأرقام ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى 18.84 مليار دينار في أول 9 أشهر من 2023 بزيادة نسبتها 1.21% بما قيمته 226 مليون دينار مقارنة بـ 18.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.
يأتي ذلك فيما تقلص الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 23.35% بما قيمته 5.58 مليارات دينار ليصل إلى 18.33 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 23.9 مليار دينار عن الفترة المماثلة من 2022.
وكشف التقرير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية بلغت 12.7 مليار دينار في الربع الثالث من 2023 مقارنة بما قيمته 14.39 مليار دينار في الربع الثالث لعام 2022 بتراجع نسبته 11.7%.
وأشارت الإحصاء إلى أن هذا التراجع جاء مدفوعا بتراجع القيمة المضافة بالأشعار الجاري للقطاع النفطي بنسبة 22.1% إثر انخفاض أسعارا لنفط العالمية من 100.7 دولار للبرميل في الربع الثالث من 2022 إلى ما يقارب 86.7 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2023.
وزادت «بالمقابل شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بلغت نسبته 2.4% بالأسعار الجارية في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع المماثل من 2022 لتصل إلى ما قيمته 6.25 مليار دينار».
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% في الربع الثالث من 2023 ليصل إلى ما قيمته 9.8 مليارات دينار، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بما نسبته 9% وبالمقابل، نمت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022.
وحول أداء الأنشطة الاقتصادية، كان لأنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة النصيب الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت مساهمتها النسبية 50.8%، إلا ان المساهمة متراجعة عند مقارنتها بالربع النظير من العام السابق التي بلغت 57.6%، وكذلك في الأسعار الثابتة كانت نسبة مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 52.1% في حين ان المساهمة في الربع النظير من العام السابق كانت 55.1%، وجاء التراجع نتيجة انخفاض كميات الإنتاج من النفط الخام.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملا أنشطة تكرير المنتجات النفطية) بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة 7.3% و7.6% على التوالي، أما نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي فتقدر نسبة مساهمته 10.6%، حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 1.34 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 2.4% عند المقارنة بالربع النظير من العام السابق، أما بالأسعار الثابتة فكانت نسبة مساهمة النشاط 12.0% بالربع الثالث 2023 في حين ان الربع النظير من عام 2022 كانت النسبة 11.5%. وساهمت أنشطة الوساطة المالية بنسبة 8.5% بالأسعار الجارية و9.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث 2023 بينما في الربع المماثل 2022 بلغت النسبة 7.5% و8.7% على التوالي.
وخلال الربع الثالث 2023 ساهم قطاع الخدمات الذي يشمل مجموعة مهمة من الأنشطة الحيوية (التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، المطاعم والفنادق، الأنشطة العقارية والإيجارية، وكذلك أنشطة خدمة المجتمع) في الناتج المحلي الإجمالي الربعي بما نسبته 20.0% بالأسعار الجارية و19.6% بالأسعار الثابتة.

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