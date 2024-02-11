الاحتلال يعلن تحرير رهينتين بعملية في رفح
التاريخ
2/11/2024 10:11:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم "تحرير رهينتين" إسرائيليتين خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام في رفح جنوب قطاع غزة، وقال إنهما هما بحالة جيدة.
وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا بوسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".
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