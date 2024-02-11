شخصيات رياضيّة ومسؤولون يشيدون بمكاسب «عربية السيدات» وخلوّها من المنشطات



تواصلت الأصداء الواسعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها إمارة الشارقة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما تواصلت ردود الفعل متضمنة إشادة قيادات رياضية عربية ودولية بالمحفل العربي الأكبر من نوعه الذي تخوضه 560 لاعبة يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة عربية، وما يحققه من مكاسب عديدة، تدعو للفخر والاعتزاز بالدورة وما تسطره من نجاح باهر يثبت احترافية العمل على المستويات التنظيمية والإدارية والفنية، علاوة على التزامها التام بتطبيق معايير المنظمات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات، فضلاً عن دورها الاجتماعي بالغ الأثر في تقوية العلاقات والروابط الأخوية بين لاعبات الدول العربية المشاركة في عرس الرياضة النسائية العربي.

وأشاد الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة الإماراتي اللواء م.إسماعيل القرقاوي، بالدورة ومردودها الفني الذي يصب في مصلحة النهوض بسلة العرب المقبلة على استحقاقات قارية ودولية هامة في الفترة المقبلة.

وقال العميد عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة: «بكل الفخر والاعتزاز نشيد بجهود اللجنة المنظمة لدورة الأندية العربية للسيدات التي تحتضنها إمارة الشارقة وما تشهده من نجاح باهر وسر تميز للنسخة السابعة يكمن في الاحترافية العالية التي تعمل بها اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، وجميع الفرق العاملة في التنظيم».



وأضاف: «النسخة السابعة تمتاز عن الدورات السابقة كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة على كل الصعد من تطوير للمنافسات والعمل الاحترافي في إدارة المسابقات على مستوى الألعاب المدرجة في منافساتها وكرة السلة على وجه الخصوص التي تشهد مباريات رفيعة المستوى ومنافسة قوية للوصول إلى منصة التتويج والاتحاد العربي يتابع البطولة عن كثب ويستبشر خيراً بما تقدمه الدورة لمستقبل كرة السلة العربية، فلاعبات الفرق المشاركة منهن لاعبات مميزات ضمن صفوف المنتخبات في بلادهن العربية».

وقال: «نتقدم بالشكر والامتنان إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على دعمها اللامحدود ورعايتها لهذا المحفل الرياضي العربي النسائي الكبير، كما نشيد بكل العرفان بحرص سموها على إقامة الدورة التي عادت بعد زوال جائحة كورونا، الأمر الذي يؤكد وجود عمل منظم بأهداف واضحة ومحددة المعالم في استمرارية الدورة وبالتأكيد كرة السلة العربية هي المستفيدة من دوام الدورة، ونثمن استمرار كرة السلة في برنامج المنافسات».

وختم أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة: «البطولة الحالية تشهد مشاركة كبيرة في عدد الوفود والفرق، إضافة إلى التنوع في الألعاب الفردية والجماعية، الأمر الذي جعل الحدث هو الأبرز في المنطقة والداعم الأكبر لرياضة المرأة العربية، كما أصبحت الدورة محطة مهمة لإثراء الساحة الرياضية العربية بلاعبات موهوبات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية المدرجة على أجندة المنافسات، ونثني على المستويات المتميزة التي تقدمها الفرق المشاركة في مسابقة كرة السلة».

دورة خالية من المنشطات

وأشاد الدكتور صفوح السباعي، مدير برنامج اليونسكو لمكافحة المنشطات ومسؤول الطب الرياضي في سوريا، بالمعايير التي اعتمدتها اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 للحد من المنشطات والمواد المحظورة التي تؤثر على صحة الرياضيين، معرباً عن إعجابه الشديد باهتمام اللجنة المنظمة بهذا الجانب من أجل أن تكون المنافسات بعيدة تماماً عن استخدام المواد المحظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وجميع المؤسسات العالمية.

وقال السباعي بصفته رئيسا للبعثة الطبية السورية ومنسق قواعد المنشطات في الدورة: «النسخة السابعة حققت هدفين؛ الأول يتعلق بتطبيق رياضة مبرمجة بعناية وملتزمة بتحقيق قواعد التنافس الشريف، والهدف الثاني يكمن في الحد من استخدام المواد الهرمونية المحظورة، والتي نراها عادة في منافسات الرجال، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى مثل مسكنات الآلام المركزية وأدوية الضغط ونقل الدم المؤكسج منعاً من تأثيرات ذلك الكارثية على صحة وسلامة المرأة، ولذا كان الاهتمام الكبير من اللجنة المنظمة من خلال استمارة لكل لاعبة مشاركة مرتبطة بهذا المجال، وأيضاً استمارات خاصة من أجل الاستثناء العلاجي وفق الشروط الدولية المحددة من المنظمات المشرفة على هذه البطولات مثل ( wada ) ومنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المنشطات، وهي من أميز هذه اللجان على المستوى الآسيوي».

وأبدى صفوح إعجابه بقسم الدورة السابعة الذي رددته اللاعبات المشاركات خلال حفل الافتتاح، والذي ركز على ممارسة رياضة نزيهة خالية من المنشطات، وتقدم بالشكر إلى راعية الدورة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وإلى الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وجميع اللجان الفرعية القائمة على أمر التنظيم، مؤكداً على أهمية المحفل الهام جداً نظراً لدوره الكبير في تطوير رياضة المرأة العربية بما يعزز مجال الرياضة والمجتمع، من خلال اهتمام ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وهنأ سموها على النجاح والتميز في تقديم نسخة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات المشرفة للدورة التي تتيح فرص تطوير مستوى اللاعبات في ظروف مثالية تدعو للفخر والاعتزاز بهذا المكتسب العربي للرياضة النسائية.





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