جاهز-الكويت تُطلق خدمة "التوصيل في 33 دقيقة" الابتكارية مع ضمان استرداد النقود

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- The PR Office) مدينة الكويت، 00 فبراير 2024 — أعلنت شركة جاهز الدولية "جاهز-الكويت"، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال منصتها الالكترونية، عن حملتها التسويقية الجديدة بعنوان "توصيل في 33 دقيقة." تعكس هذه الخدمة الابتكارية التفاني الراسخ لدى جاهز-الكويت في تعزيز رضا العملاء من خلال ضمان توصيل الطعام بسرعة وكفاءة.
تلتزم جاهز-الكويت في إطار "توصيل في 33 دقيقة" بتوصيل الطلبات خلال فترة استثنائية تبلغ 33 دقيقة، وهو ما يضع معيارًا جديدًا في في سوق توصيل الطلبات للسرعة والموثوقية. تصاحب هذه الالتزامات ميزات تتبع الطلبات في الوقت الحقيقي، مما يتيح للعملاء مراقبة تقدم طلباتهم من المطعم المختار إلى باب منزلهم. الخدمة تطبق على مجموعة مختارة من المطاعم المعروفة بسرعة إعدادها وتسليمها، مما يضمن تجربة طلب أسرع وأكثر كفاءة.
من ناحيته عبّر فيصل الساعي، مدير التسويق في جاهز-الكويت، عن حماسته للخدمة الجديدة، قائلاً: "خدمتنا 'توصيل في 33 دقيقة' هي شهادة على التزامنا بتقديم خدمة لا مثيل لها. نحن نفهم قيمة وقت عملائنا، وتتناسب هذه المبادرة مع رؤية جاهز-الكويت للابتكار المستمر وتعزيز تجربة الطلب المتكاملة."
ومن أجل ضمان رضا العملاء بشكل أكبر، تتخذ جاهز-الكويت خطوة إضافية عبر تقديم استرداد نقدي بقيمة الطلب وبحد أقصى 5 دنانير كويتية إذا لم يتم توصيل الطلب خلال الـ 33 دقيقة الموعودة. يبرز هذا الضمان الإضافي التزام جاهز-الكويت بكل من السرعة والتميز في الخدمة، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان للعملاء.
تدرك جاهز-الكويت أن تقديم خدمة استثنائية يتطلب تنفيذًا سلسًا، ومن المتوقع أن يحدث إطلاق "التوصيل في 33 دقيقة" مع ضمان استرداد النقود ثورة في مشهد توصيل الطعام في الكويت. تهدف هذه المبادرة إلى وضع معايير جديدة في الصناعة من خلال الجمع بين السرعة والموثوقية والتميز الموجه نحو العملاء.
وبينما تواصل جاهز-الكويت إعادة تعريف معايير التميز في قطاع خدمات التوصيل، فإن خدمة "التوصيل في 33 دقيقة" تتطلع إلى أن تصبح علامة للكفاءة في الصناعة. يمكن للعملاء الاستمتاع الآن بمستوى استثنائي من الراحة والسرعة مع جاهز-الكويت، مما يجعلها الخيار المفضل لأولئك الذين يسعون إلى الجودة والسرعة في تجربتهم في توصيل الطعام.
يجدر بالذكر أن “جاهز-الكويت” دخلت صناعة توصيل الطعام عالية التنافسية بنهج موجه نحو العملاء. من خلال السماح للعملاء ببساطة بتحديد الموقع لتوصيل الطلب دون الحاجة إلى إدخال عنوان، وتوفر “جاهز-الكويت” تجربة سلسة وبديهية تأخذ تجربة العملاء إلى مستوى جديد. تمنح المنصة مستخدميها المزيد من خيارات الدفع المرنة، مما يوفر حرية الدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التوصيل، مما يضع التحكم بشكل كامل في أيدي العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع شركاء مختارين، تقدم جاهز خصومات يصل إلى 50٪ في بعض المطاعم، مما يوفر قيمة لا تضاهى ويجعلها خيارًا ممتازاً لتوصيل الطعام في الكويت.
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