منصة عالمية لمستقبل البشرية

عاماً بعد عام، تتوالى إنجازات القمة العالمية للحكومات، ويصل صداها للعالم أجمع.. وقد رسخت مكانتها كأبرز المنصات العالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق، من خلال تمكين الحكومات من استشراف المستقبل، وطرح المبادرات الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، وتقديم مخرجاتها الملهمة والمؤثرة لصالح البشرية جمعاء، وهي نجاحات تحققت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود فريق القمة منذ تأسيسها في عام 2013.

أكثر من عقد من الزمن، والإمارات تنظم أحد أهم القمم في استشراف المستقبل، بمشاركة رؤساء دول وقادة عالميين، ووزراء وقيادات حكومية من مختلف دول العالم، يحرصون على الحضور في القمة، لنقل معارفهم وتجاربهم ومنجزاتهم وخبراتهم أمام المشاركين، لتترك القمة بذلك أصداء محلية وإقليمية ودولية رائدة، مع تحولها من البُعد المحلي إلى البُعد العالمي، وترسخ مكانتها كمنصة دولية لتبادل المعرفة، وصياغة مستقبل السياسات العامة.

ويشارك في النسخة الحادية عشرة، التي تنطلق اليوم، أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

شكراً لقياداتنا على رعايتها القمة، وشكراً لفرق العمل، وجميع من يسهم في إنجاح هذه القمة، والتي أثبتت بُعد نظر القيادة، وعزمها وإرادتها وإصرارها على السير نحو التفوق والإبداع، واستشعارها لأهمية الاستعداد للمستقبل، لتحقيق قصص نجاح جديدة، تضاف إلى الرصيد المتنامي لإنجازات دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.