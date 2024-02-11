صدارة بحرينية بـ 14 ميدالية ووصافة مصرية في ختام ألعاب القوى

اعتلت لاعبات البحرين برصيد 14 ميدالية، صدارة منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي يسدل الستار عليها اليوم، والمقامة منذ الثاني من فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

وتمكنت لاعبات البحرين، أول من أمس السبت، في اليوم الثالث الختامي لمنافسات ألعاب القوى التي جرت على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، من حصد خمس ميداليات إضافية (4 ذهبيات- 1 فضية)، معززات رصيدهن من الميداليات التي توجن بها على مدار اليومين الأول والثاني إلى إجمالي 14 ميدالية ملونة بواقع (9 ذهبيات- 5 فضيات).

ميداليات جديدة

بدورهن نجحت لاعبات مصر في اليوم الختامي، بالظفر بثلاث ميداليات جديدة (1 ذهبية- 2 برونزية)، كانت كفيلة في منح مصر وصافة الترتيب العام بإجمالي 9 ميداليات ملونة، بعد فوزهن في اليوم الأول للمنافسات بفضية وحيدة جاءت في سباق 100 متر جري، واتبعتها المصريات في اليوم الثاني بخمس ميداليات ملونة (2 ذهبية- 1 فضية- 2 برونزية).

مراسم تتويج

وشهدت منافسات اليوم الثالث والختامي، مراسم تتويج مسابقات ألعاب القوى، بحضور لافت من المسؤولين العرب، حيث تناوب على تتويج البطلات، كل من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والدكتور حبيب الربعان، وغادة شعاع البطلة العالمية السورية.

تتويج لبنان

كما شهد اليوم الختامي، تتويج لبنان بميدالية ذهبية، والعراق بثلاث ميداليات ملونة (2 فضية- 1 برونزية)، والإمارات بميدالية فضية وحيدة جاءت عبر اللاعبة مهرة عبد الرحيم التي حلت بالمركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، كما حصدت سلطنة عمان فضية وحيدة، وسوريا برونزية وحيدة، ومثلها للكويت والأردن.

1500 متر جري

واستهل ثالث أيام المنافسات، بانتزاع عداءات البحرين المركزين الأول والثاني في سباق 1500 متر جري، بقطع كارتا هيرباتو خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ 4:29.91 دقائق، متبوعةً بزميلتها تاجست جينيت التي حلت ثانياً بزمن 4:30.81 دقائق، وليذهب المركز الثالث للعراقية نرجس حسين سواعد في المركز الثالث بزمن 4:50.34 دقائق.

400 متر حواجز

وفي سباق 400 متر حواجز فازت البحرينية أمينات جمال بذهبية المركز الأول بزمن 58.74 ثانية، وجاءت الإماراتية مهرة عبدالرحيم في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 1:05.60 دقيقة، وحلت المصرية رحمة عادل في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 1:06.01 دقيقة.

5000 متر جري

وفي سباق 5000 متر جري، فازت البحرينية بونتيو أيداو بذهبية المركز الأول بزمن 16:50.17 دقيقة، وذهبت الميدالية الفضية والمركز الثاني للعراقية ديانا كريم بزمن 19:08.44 دقيقة، وحلت الكويتية هيا أحمد الرفاعي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 19:29.12 دقيقة.

200 متر جري

في سباق 200 متر جري، فازت اللبنانية ميسا وليد معض بذهبية المركز الأول بزمن 24.72 ثانية، وجاءت البحرينية أديدوينج أودينج في المركز الثانية والميدالية الفضية بزمن 24.91 ثانية، وحلت المصرية شذى حسام في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 25.44 ثانية.



التتابع (4X400) متر

وفي سباق التتابع (4X400) متر، جاءت البحرين في الصدارة بإجمالي زمن بلغ 3:54.44 دقائق، والعراق في الوصافة بزمن 4:09.43 دقائق، والأردن في المركز الثالث بزمن 4:21.63 دقائق.



رمي الرمح

وفي رمي الرمح فازت المصرية شيرين شعبان بذهبية المركز الأول مسجلة رمية لمسافة (43.25) متراً، والعمانية هبة حمود العاصمية بالمركز الثاني برمية بلغت (39.40) متراً، تلتها السورية ليانا حسن مصطفى في المركز الثالث برمية (34.81) متراً.

«سبورتينج» المصري يتحدى «سلوى الصباح» الكويتي على لقب الطائرة

يطمح فريقا سبورتينج المصري، وسلوى الصباح الكويتي، إلى التتويج بلقب منافسات كرة الطائرة، ضمن مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي يسدل الستار عليها مساء اليوم الاثنين.

وتحتضن صالة نادي خورفكان، منافسات اليوم الختامي لمسابقة كرة الطائرة، حيث تبدأ بلقاء آخر عتبات منصات التتويج والميدالية البرونزية الذي يجمع فريقي «الشارقة لرياضة المرأة» أمام بيبلوس اللبناني، ويتبع بالمباراة النهائية وتحديد هوية بطل النسخة السابعة، في مواجهة من العيار الثقيل، نسبة للمستويات المميزة والقوية التي قدمها فريق «سبورتينج» المصري، و«سلوى الصباح» الكويتي، سواء في الأدوار التمهيدية، وربع ونصف النهائي، حيث كانت الترشيحات والتوقعات منذ انطلاقة البطولة، تشير إلى أن كليهما مرشح بقوة للظفر باللقب، خصوصاً أن الدور التمهيدي أوقعت كل منهما في مجموعة منفصلة عن الآخر.

المجموعة الأولى

وجاء «سبورتينج» المصري في المجموعة الأولى، التي ضمت معه فرق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» الإماراتي، وأكاد عنكاوا العراقي، وبيبلوس اللبناني، فيما جاء فريق «سلوى الصباح» في المجموعة الثانية برفقة الشارقة لرياضة المرأة، وتل درة السوري، ودي لاسال الأردني.

ونجح الفريقان في الترقي عن جدارة واستحقاق للمواجهة النهائية، بتخطيهما عقبة الدور نصف النهائي، بامتياز، جاءت لـ «سبورتينج» المصري على فريق الشارقة لرياضة المرأة بثلاثية نظيفة وبنتائج مجموعات (25-22 و25-17 و25-8)، فيما عانى فريق سلوى الصباح الكويتي لضمان فوزه على بيبلوس اللبناني بنتيجة (3-2)، بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمس مجموعات، جاءت نتائجها (25-22 و23-25 و25-22 و11-25 و16-14).

منافسات المراكز

وشهد يوم الأحد، مواجهات ترتيب المراكز من (5- 8)، حيث فاز فيها فريق تل درة السوري على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي بنتيجة (3-1) بعد أربعة أشواط من اللعب الحماسي المثير، وتقارب مستويات الفريقين، في مباراة هيمن فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على نتيجة المجموعة الأولى (25-17)، واستعادة تل درة السوري اتزانه وحسم باقي المجموعات بواقع (26-24 و25-23 و25-22) لينال المركز السابع، وليذهب المركز الثامن إلى فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي.

الخامس والسادس

وفي مباراة المركزين الخامس والسادس، تمكن فريق أكاد عنكاوا العراقي من خطف المركز الخامس، بفوزه على دي لاسال الأردني بنتيجة (3-1)، ونتائج مجموعات جاءت بواقع (21-25 و25-23 و25-16 و25-19)، تاركاً المركز السادس للفريق الأردني.

الفحيص الأردني والثورة السوري ينشدان لقب السلة

ينشد فريقا الفحيص الأردني والثورة السوري، في الخامسة عصر اليوم الاثنين، وعلى صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لقب مسابقة كرة السلة، ويسبق المباراة النهائية، في الثالثة ظهراً وعلى ذات الصالة، لقاء الأهلي البحريني والعاصمة السعودي، في مباراة ستهدي صاحبها الصعود على آخر عتبات منصات التتويج والظفر بالميدالية البرونزية.

مرحلة واحدة

وجاء تأهل الفحيص والثورة للمباراة النهائية، بإنهائهما الدور التمهيدي الذي أقيم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بالمركزين الأول والثاني، قبل أن يحظى فريقا الأهلي البحريني والعاصمة السعودي، وفق نظام البطولة، بفرصة التواجد في اليوم الختامي، على أثر إنهائهما الدور التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع.

الأقرب للقب

ويعد الفحيص الأردني الأقرب للقب، استناداً إلى أدائه في الدور التمهيدي، الذي استطاع خلاله الفوز بجميع مبارياته الست، واعتلاء الصدارة بالعلامة الكاملة ورصيد 12 نقطة، بعد أن استهل الفحيص مشواره في التمهيدي بالفوز على الفتاة الكويتي (95-78)، ومن ثم على العاصمة السعودي في الجولة الثانية (89-57)، متبوعاً في ثالث الجولات بالفوز على غاز الشمال العراقي (82-41)، وتسجيله للنتيجة الأكبر في النسخة الحالية بفوزه في الجولة الرابعة على الأهلي البحريني (109-45)، قبل أن ينفرد بالصدارة بفوزه على الثورة السوري في الجولة الخامسة (85-65)، وليسدل الستار عن سلسلة انتصاراته بالفوز على صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بواقع (94-68).

الدور التمهيدي

بدوره استطاع الثورة السوري إنهاء الدور التمهيدي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، بتحقيقه لخمسة انتصارات وهزيمة وحيدة أمام الفحيص، بعد أن استهل الفريق السوري مشواره بالفوز على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة (78-47)، وأتبعها بالفوز على الفتاة الكويتي (80-77)، ومن ثم على العاصمة السعودي (78-58)، متبوعاً بالفوز على غاز الشمال العراقي (77-58)، وآخرها حسم بطاقة التأهل بالفوز على الأهلي البحريني (85-65).

المباراة النهائية

ورغم الندية التي أظهرها طرفا المباراة النهائية خلال مشوارهما في الدور التمهيدي، إلا أن الإحصائيات الرسمية، تمنح الفحيص الأردني الأفضلية على الثورة السوري في المباراة النهائية، أبرزها التفوق الواضح من الناحية الهجومية للاعبات الأردنيات، وتسجيلهن على مدار مشوارهن في التمهيدي المعدل الأكبر للنقاط البالغ 93.3 نقطة في المباراة الواحدة، مقارنة بمعدل للسوريات يقتصر على 73.3 نقطة في المباراة، بالإضافة إلا تفوق «النشميات» دفاعياً باكتفاء سلتهن على مدار المباريات الست الماضية في تلقي معدل نقاط يقتصر على 55.1 نقطة في المباراة، مقابل تلقي سلة الثورة لمعدل 63.3 نقطة بالمباراة.

البحرين تتقلد ذهبية زوجي الطاولة

فازت البحرين بذهبية الزوجي لمنافسات كرة الطاولة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات حققت لاعبتا البحرين مريم عبدالله العالي وأمريتا أميت بهدكي اللقب عقب الفوز في المباراة النهائية على لاعبتي مصر ريم خالد العراقي وفاطمة علاء الدين في مباراة قوية بنتيجة (3-2).

وجاء سيناريو اللقاء مثيراً، إذ فاز الزوجي البحريني بالشوط الأول بنتيجة (11-9)، ثم عادل الزوجي المصري بحصولهما على الشوط الثاني بنتيجة (11-8)، قبل أن يستعيد الفريق البحريني تقدمه مجدداً بالفوز بالشوط الثالث (11-3)، والعودة إلى نقطة التعادل بحسم الفريق المصري للشوط الرابع (11-8)، لتدخل المباراة في شوطها الخامس والفاصل الذي شهد أحداثاً مثيرة قبل أن يحسم الفريق البحريني نتيجة هذا الشوط (11-9)، والفوز بالمباراة والميدالية الذهبية، وترك الفضية للثنائي المصري.

بدورهن حصلت الكويتيتان مريم سليمان عبدالرحيم، ومنوة ماجد الشمري، والسوريتيان هند عبدالرؤوف ظاظا وإباء علي حلاق على الميدالية البرونزية.

تفوق بحريني

وكانت مباراتا نصف النهائي شهدتا تفوق الفريق البحريني المكون من مريم عبدالله العالي وأمريتا أميت بهدكي في المباراة الأولى على السوريتين هند عبدالرؤوف ظاظا وإباء علي حلاق بنتيجة (3-1)، إذ رغم البداية القوية للثنائي السوري بالفوز في الشوط الأول (12-10)، إلا أن الزوجي البحريني نجح في استعادة اتزانه وفاز بثلاثة أشواط متتالية بواقع (11-8 و11-1 و11-9).

نصف النهائي

وفي ثاني مواجهات الدور نصف النهائي، حققا الثنائي المصري ريم خالد العراقي وفاطمة علاء الدين الفوز على الكويتيتين مريم سليمان عبدالرحيم ومنوة ماجد الشمري بنتيجة (3-0) بنتائج أشواط بلغت (11-5 و11-8 و11-5).





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