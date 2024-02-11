فريق التحليل الإحصائي يكشف معايير اختيار «الأفضل» في «طائرة عربية السيدات 2024»

كشف فريق التحليل الاحصائي عن معايير اختيار «الأفضل» في بطولة الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي يسدل الستار عليها اليوم، والمقامة منذ الثاني من فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

نظام VIS لتحليل الأداء



واواضح الفريق الذي الذي يضم «السيد أحمد السيد - صلاح الدين احمد مصلح - وسام خضر عبد السلام -عدنان صلاح سيد -

منير محمد عبوشي -

عدنان سمحان» بان التحليل الإحصائي للمباريات بتم باستخدام نظام VIS لتحليل أداء اللاعبات خلال المباريات وتقديم بيان بتقييم مهارات اللاعبات

وكذلك إصدار النشرة اليومية للمباريات وترتيب الفرق بعد نهاية كل جولة، كذلك يساعد عمل فريق التحليل الإحصائي للمباريات في تحديد اللاعبات الحاصلات على جوائز أفضل المهارات خلال اليوم الختامي للبطولة

جوائز الأفضل

ويذكر ان لجنة الاحتكام برئاسة الدكتورة المغربية بشرى حجيج والتي تضم في عضويتها كلاً من:«الدكتور خالد منصور الزغيبي»السعودية «– محمد حس»الجزائر«– مفيد الياس الشريط»سوريا«-هناء حمزة عبد المجيد»مصر«– عادل عبدالكريم البناء»البحرين«– وليد يونس النجار»الأردن «- حامد محمد الروسي»الإمارات« ستشرف على تحديد وتقديم جوائز «الأفضل» في «طائرة عربية السيدات 2024» التي ستكون على النحو التالي:«جائزة أفضل لاعبة في مركز المعد – جائزة أفضل لاعبة في مركز 2 - جائزة أفضل لاعبة في مركز 3 – جائزة ثاني أفضل لاعبة في مركز 3 - جائزة أفضل لاعبة في مركز 4 - جائزة ثاني أفضل لاعبة في مركز 4- جائزة أفضل لاعبة حر «ليبرو» - جائزة أفضل لاعبة شامل»





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز