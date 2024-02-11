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إسرائيل تقصف رفح براً وبحراً وجواً ووقوع عشرات القتلى والمصابين

2/11/2024 8:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صباح اليوم الاثنين إن إسرائيل نفذت ضربات "عنيفة" على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة أوقعت عشرات القتلى والمصابين.

وذكر تلفزيون فلسطين أن إسرائيل تقصف رفح براً وبحراً وجواً .

وسُمع دويّ سلسلة من الغارات الجوّية الإسرائيليّة في مدينة رفح، حسبما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس وشهود عيان.

واستُهدف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، حسب المصادر نفسها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أمر جيشه بالإعداد لهجوم على رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي: نفذنا موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية جنوب قطاع غزة .


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