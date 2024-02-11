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انتعاش الشركات الصناعية الصينية في 2023

2/11/2024 8:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أن الشركات الصناعية في الصين، شهدت انتعاشاً مطرداً خلال عام 2023، وزيادة في إيراداتها المجمعة للشهر الخامس على التوالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.

وذكرت الهيئة أن إيرادات الشركات الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.82 مليون دولار )، ارتفعت في العام الماضي 1.1 % على أساس سنوي. وفي الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت إيرادات الشركات المذكورة 3.2 % على أساس سنوي.

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