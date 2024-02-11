اليابان تستثمر مليار دولار لدعم سلاسل توريد الرقائق

اليابان تستثمر مليار دولار لدعم سلاسل توريد الرقائق
التاريخ
2/11/2024 8:00:09 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم اليابان استثمار مليار دولار لدعم سلاسل توريد الرقائق وبطاريات التخزين. وذكرت صحيفة نيكي بيزنس ديلي اليابانية، أمس، أن بنك التنمية الياباني يتأهل لضخ استثمار بقيمة أكثر من 150 مليار ين (مليار دولار) على مدى عامين، اعتباراً من السنة المالية 2024، لدعم سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية، وبطاريات التخزين ومنتجات أخرى.
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