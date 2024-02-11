اليابان تستثمر مليار دولار لدعم سلاسل توريد الرقائق

تعتزم اليابان استثمار مليار دولار لدعم سلاسل توريد الرقائق وبطاريات التخزين. وذكرت صحيفة نيكي بيزنس ديلي اليابانية، أمس، أن بنك التنمية الياباني يتأهل لضخ استثمار بقيمة أكثر من 150 مليار ين (مليار دولار) على مدى عامين، اعتباراً من السنة المالية 2024، لدعم سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية، وبطاريات التخزين ومنتجات أخرى.

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