ندوات تعليمية لدعم التمكين المالي للأفراد

أطلقت سلسلة من الندوات التعليمية المخصصة لتزويد الأفراد من جميع الفئات العمرية، بالمعارف والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي.

وتأتي الندوات، التي تنظمها شركة ((أورينت فاينانس)) للخدمات المالية، في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الشركة، حيث تم تطويرها لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة للأفراد، وتمكين المشاركين من التكيّف والتقدّم بالأسواق المالية بثقة ونجاح.

وهي تتناول مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها الاستراتيجيات التجارية المتطورة، والتحليل الشامل والمعمق لمختلف الأسواق المالية، مثل العملات والسلع الأساسية والأسهم والفوركس، وتستهدف الأفراد الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى التعليم المالي.