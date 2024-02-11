ارتفاع أرباح الشركات اليابانية الكبرى بين أبريل وديسمبر

أعلنت العديد من الشركات اليابانية المتداولة علناً تحقيق أرباح قوية في الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر الماضي، إذ تحسن صافي أرباحها النهائية بفضل ارتفاع الأسعار، حسب ما ذكرت وكالة أنباء ((جيجي برس)) اليابانية.

ومن بين الـ786 شركة التي يتألف منها مؤشر ((توبيكس)) للأسهم اليابانية التي أعلنت نتائجها في الفترة بين أبريل وديسمبر الماضي حتى يوم الأربعاء، أعلنت 455 شركة، أو نحو 60 % من مجمل الشركات، ارتفاع صافي أرباحها على أساس سنوي، بحسب شركة ((إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز)) للأوراق المالية.