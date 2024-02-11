ارتفاع أرباح الشركات اليابانية الكبرى بين أبريل وديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت العديد من الشركات اليابانية المتداولة علناً تحقيق أرباح قوية في الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر الماضي، إذ تحسن صافي أرباحها النهائية بفضل ارتفاع الأسعار، حسب ما ذكرت وكالة أنباء ((جيجي برس)) اليابانية.
ومن بين الـ786 شركة التي يتألف منها مؤشر ((توبيكس)) للأسهم اليابانية التي أعلنت نتائجها في الفترة بين أبريل وديسمبر الماضي حتى يوم الأربعاء، أعلنت 455 شركة، أو نحو 60 % من مجمل الشركات، ارتفاع صافي أرباحها على أساس سنوي، بحسب شركة ((إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز)) للأوراق المالية.
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