ارتفاع صادرات باكستان لأفغانستان خلال النصف الثاني 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت صادرات باكستان من السلع والخدمات لأفغانستان خلال النصف الأخير من عام 2023 بنسبة 3.63 %، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بحسب بيانات أصدرها البنك المركزي الباكستاني.
وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية، أن بيانات البنك المركزي الباكستاني، أظهرت أن حجم الصادرات لأفغانستان خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، تجاوز 260 مليون دولار، ما يمثل ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من عام 2022، وبلغ 261.5 مليون دولار.
ورغم ذلك، تراجعت الصادرات في ديسمبر 2023 بنسبة كبيرة، بلغت 46 % مقارنة بنوفمبر.
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