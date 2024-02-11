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ارتفاع صادرات باكستان لأفغانستان خلال النصف الثاني 2023

2/11/2024 8:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت صادرات باكستان من السلع والخدمات لأفغانستان خلال النصف الأخير من عام 2023 بنسبة 3.63 %، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بحسب بيانات أصدرها البنك المركزي الباكستاني.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية، أن بيانات البنك المركزي الباكستاني، أظهرت أن حجم الصادرات لأفغانستان خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، تجاوز 260 مليون دولار، ما يمثل ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من عام 2022، وبلغ 261.5 مليون دولار.

ورغم ذلك، تراجعت الصادرات في ديسمبر 2023 بنسبة كبيرة، بلغت 46 % مقارنة بنوفمبر.

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