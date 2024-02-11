45 % انخفاض أرباح البنوك الأمريكية في الربع الأخير من 2023

تراجعت أرباح البنوك الأمريكية بنحو 45 % في الربع الأخير من 2023، حتى مع تراجع الضغط على المستهلكين وزيادة الثقة بأن الاقتصاد الأمريكي بإمكانه تجنب الركود على المدى القصير.

ووفقاً لبيانات Bank Reg Data، مزود البيانات الذي يجمع التقارير ربع السنوية التي يجهزها المقرضون لشركة تأمين الودائع الفدرالية، التي نقلتها صحيفة Financial Times، فإن إجمالي أرباح القطاع المصرفي الأمريكي تراجعت إلى مستويات 38 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، في أكبر تراجع فصلي على أساس سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.

وانخفضت الأرباح بفعل رسوم لمرة واحدة مرتبطة بأزمة البنوك الإقليمية التي وقعت العام الماضي، وذلك بحسب شبكة ((سي إن بي سي)).

كما تراجعت الأرباح بفعل الزيادة بنحو 5 مليارات دولار في المخصصات لصالح القروض المعدومة، و4 مليارات دولار في محافظ الأوراق المالية للبنوك، وارتفاع التكاليف مع اتجاه البنوك لخفض العمالة وإعادة هيكلة عملياتها.

تراجع الموظفين

وتراجع إجمالي عدد الموظفين بدوام كلي لدى فروع البنوك الأمريكية بأكثر من 45 ألفاً العام الماضي. وأنفق ويلز فارجو وحده أكثر من مليار دولار على التخفيضات الوظيفية غير المتوقعة في الربع الرابع.

ويشير الانخفاض في أرباح البنوك الربع الماضي إلى كيفية تأثير الارتفاع السريع لمعدل الفائدة على المقرضين، حتى مع إعلان جي بي مورجان أرباحاً سنوية قياسية العام الماضي.

ضغوطات

جمعت أكبر ثلاثة بنوك تجزئة أمريكية إيرادات سحب على المكشوف أقل بنسبة 25 % في العام الماضي، حيث قامت الشركات، تحت ضغط من المنظمين لوضع حد أقصى للرسوم، بإنشاء طرق جديدة للعملاء لتجنب العقوبات.

وأعلنت بنوك جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا عن رسوم سحب على المكشوف مجتمعة بقيمة 2.2 مليار دولار في العام 2023، أي أقل بنحو 700 مليون دولار عن العام السابق، وفقاً للإيداعات التنظيمية.

يتم فرض رسوم السحب على المكشوف عندما يحاول العميل إنفاق أكثر من الرصيد الموجود في حساباته الجارية.

عند نحو 35 دولاراً لكل معاملة في عديد من البنوك، كانت الرسوم بنداً مربحاً لهذه الصناعة، حيث حققت إيرادات بقيمة 280 مليار دولار منذ عام 2000، وفقاً لمكتب الحماية المالية للمستهلك. وبحسب تقرير شبكة ((سي إن بي سي))، تستعد الصناعة لمعركة حول السحب على المكشوف بعد أن كشف CFPB الشهر الماضي عن اقتراح للحد من الرسوم إلى ما لا يقل عن 3 دولارات لكل معاملة.

وترى البنوك أن خدمات السحب على المكشوف هي شريان الحياة الذي يساعد المستخدمين على تجنب الخيارات الأسوأ مثل قروض يوم الدفع.

بنوك الظل

تجاوز المبلغ الذي أقرضته المؤسسات المالية الأمريكية لبنوك الظل، مثل شركات التكنولوجيا المالية ومجموعات الائتمان الخاصة، تريليون دولار، إذ يحذر المنظمون من أن العلاقات المتنامية بين المقرضين التقليديين والبديلين يمكن أن تشكل أخطاراً نظامية.

وأفاد بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي، بأن البنوك الأمريكية تجاوزت عتبة 13 رقماً في القروض المستحقة للشركات المالية التي لا تقبل الودائع في نهاية يناير، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)).

وتستخدم صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والمقرضون المباشرون وغيرهم الأموال لزيادة الاستثمارات وإقراضها بشكل متزايد لمجموعة من المقترضين الخطرين الذين ثبط المنظمون البنوك عن إقراضهم مباشرة.

وارتفع هذا المبلغ بنسبة 12 % في العام الماضي، ما يجعله واحدة من أسرع الشركات نمواً في القطاع المصرفي حينما كان نمو القروض الإجمالي بطيئاً، بزيادة 2 % فقط.

ووفق تقرير لصحيفة ((فاينانشال تايمز)) البريطانية، فإن الارتفاع السريع في القروض المقدمة إلى بنوك الظل يثير قلق الجهات التنظيمية، وذلك بسبب قلة المعلومات أو الرقابة في ما يتعلق بالأخطار التي تخوضها هذه المجموعات.

وفي الشهر الماضي، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيتعمقون في العلاقات بين المقرضين التقليديين وبنوك الظل.