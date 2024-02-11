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أمطار الخير تعم الإمارات فيديو

2/11/2024 8:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة هطولها على أغلب مناطق الدولة، وذلك لتأثّر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي عمل على تدفق كميات كثيفة من السحب من جهة الغرب.


وقال
المركز الوطني للأرصاد إن الطقس اليوم غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم مع وجود بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 26:14 والمد الثاني عند الساعة 57:03 والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 26:21، وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب، ويحدث المد الأول عند 11:25 والمد الثاني عند الساعة 23:54، والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 15:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 21 16 80 35

دبي 20 17 80 45

الشارقة 21 15 85 30

عجمان 20 16 85 30

أم القيوين 20 15 85 35

رأس الخيمة 22 16 80 30

الفجيرة 22 18 85 35

العـين 20 15 85 35

ليوا 23 15 80 30

الرويس 22 16 80 35

السلع 22 16 80 30

دلـمـا 20 16 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 22 19 85 40

أبو موسى 22 19 85 30.

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