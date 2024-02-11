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الْفَرْحَةْ الْكُبْرَى

2/11/2024 7:18:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

إدْخِلْ عَلَى قَلْبِيْ وْشِفْ وِشْ يَبِيْ بِكْ

أمَّا اقْنِعِكْ.. وِالاَّ رِضَى وِاقْتَنَعْ هُوّ

أنَا تِعِبْت مْن الزَّعَلْ وِالْحَكِيْ بِكْ

ثَلاثَةْ أشْهِرْ وَآخِرْ مْحَاوله تَوّ

قِلْت انِّكْ الْمِخْطِيْ وْ لا طَاعِنِيْ بِكْ

قِلْت انِّكْ الْمَظْلُوْمْ قَال: إيْه بَسْ (لَوّ)

وِ(اللَّوّ) هذِيْ خَيْطها يِنْتِهِيْ بِكْ

وِانْت الِّذِيْ تَمْلِكْ لِتَحْلِيْلَهَا.. الضَّوّ

قُمْ قَبِلْ مَا يَسْرِيْ الْجِفَافْ بْحَبِيْبِكْ

إدْع الْمِطَرْ وِالاَّ عَلَى عَاتِقِكْ رَوّ

إخْلِقْ فِرَصْ.. عَجِّلْ.. تَرَى مَا يِعِيْبِكْ

هذَا وْ لا تِسْأَلْ عَنْ الدَّرْب وِشْ هُوّ

يِمْكِنْ تِشَاهِدْ بِالنِّظَرْ مَا يِرِيْبِكْ

أوْ تِسْمَعْ أصْوَاتٍ تِعَكِّرْ صِفَا الْجَوّ

لكِنْ تِصَوَّرْ وِشْ كِبُرْ فَرْحِتِيْ بِكْ

وِاعْمَلْ وْجَنِّبْ قَيْد (لا تْسَوِّيْ وْسَوّ)

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