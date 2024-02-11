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الرِّكْن الْقِدِيْم

2/11/2024 7:18:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عَلَى مَوْعِدْ مَعْ الرِّكْن الْقِدِيْم بْـــــــــــــ(شَارِعْ الْمَنْصُوْر)

أنَا وَاصْحَابِيْ: (الْكِرْسِيْ الْوِحِيْد وْقَهْوَةْ الْغِيَّابْ)

أخَذْت مْن الأمَانِيْ مَا يِعَادِلْ رَشْفِتَيْن شْعُوْر

عَشَانْ أرْبَحْ بِهَا حِلْمٍ نِسِيْتِهْ لَيْن دَقّ الْبَابْ..!

أنَا يَا (سِيْدِيْ الْحِلْم) أنْتِظِرْ مِيْعَادْ مَا لِهْ دَوْر

وْلكِنْ جَيِّتِكْ شَوْفَةْ هِلالْ الْعِيْد لِلأحْبَابْ

تَعَالْ أسْنِدْ ظَهَرْك بْنَزْف قَلْب وْعَاشِقٍ مَغْرُوْر

وْعِيْش الذِّاكِرِهْ بَيْن الطِّمُوْح وْنِقْطَةْ إسْتِغْرَابْ

تِصَوَّرْ.. هَالْحَنِيْن بْدَاخِلِيْ يِحْتَاجْ لِهْ جِمْهُوْر

عَشَانْ يْعَدِّدْ أسْبَابْ الْغِيَابْ اللَّى خِذَلْنِيْ وْتَابْ

تِصَوَّرْ.. مَا مَعِيْ غَيْر الْغِيَابْ وْخَاطِرٍ مَكْسُوْر

يِشَارِكْنِيْ السِّوَادْ بْقَهْوِتِيْ وِيْصِيْر لِيْ أصْحَابْ

وَانَا.. وَاصْحَابِيْ (الْكِرْسِيْ الْوِحِيْد وْقَهْوَةْ الْمَقْهُوْر)

عَلَى مَوْعِدْ مَعْ الرِّكْن الْقِدِيْم بْدُوْن ذِكْر أسْبَابْ

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