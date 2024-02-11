أحْكَامْ الزِّمَنْ

هَمِّيْ اللَّى لا عِزَمْتِهْ جَا بِدُوْن عْمَامِهْ

مِنْ مِيَانِهْ بَيْنِنَا طَاحَتْ وَانَا رَامِيْهَا

شَيَّدْ الْبَارِحْ بِصَدْرِيْ عِزْبِتِهْ وِخْيَامِهْ

وِاتِّكَى جَنْبِيْ وْقَامْ الْخَافِيِهْ يَبْدِيْهَا

مِنْ كِثِرْ مَا يَاخِذْ الْفِكْره عَلَى صَدَّامِهْ

إبْتِدَا فِيْ مَرْحِلهْ بَسّ اللّه يْعَدِّيْهَا

مِنْصِدِمْ فِيْ مِعْضِلِهْ حَطَّيْتَهَا قِدَّامِهْ

وْ لا يِقُوْل إلاَّ عَلَى اللّه.. وَاللّه يْسَوِّيْهَا

الظِّرُوْف اللَّى عَنْ احْلامْ الْعِمِرْ لَطَّامِهْ

شَكْل فَيْرُوْس الْحِظُوْظ الْبَايْرِهْ مِعْدِيْهَا

كِلِّمَا جِبْت الْبِعِيْر بْحَمْلِتِهْ وِخْطَامِهْ

طِحْت فِيْ اللَّى يَاخِذْ مْن النَّاسْ مَا يَعْطِيْهَا

وِالنِّفُوْس اللَّى عَلَى فِعْل الْخَطَا لَوَّامِهْ

وَاللّه إنْ فِيْهَا مِنْ الأوْجَاعْ مَا يَكْفِيْهَا

لَيْت لِصْدُوْر الرِّجَالْ الضَّايْقِهْ دَعَّامِهْ

وَاللّه انِّيْ مَا اسْتِرِيْح إلاَّ بَعَدْ مَا اشْرِيْهَا

نِسْتِعِيْن بْهَا عَلَى جَوْر الزِّمَنْ وَاحْكَامِهْ

وْ لا تِجَرَّعْت الْمَرَاره تِقْدَرْ تْحَلْوِيْهَا