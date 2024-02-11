أشياء من الماضي

رَوِّحْ غَنَاتِيْ كَانْ بَتْرُوْح

مَسْمُوْح وِبْرَايِكْ يَا شَحَّاحْ

مَا فِيْ الْمِجَفِّيْ شَيّ مَرْبُوْح

غَيْر الشِّقَا وِمْتَالَفْ أرْوَاحْ