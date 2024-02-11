«أوبنهايمر» يستبق «الأوسكار» بنيل جائزة نقابة المخرجين

فاز فيلم ((أوبنهايمر))، أول من أمس، بالجائزة الرئيسة بين المكافآت التي تمنحها نقابة المخرجين الأمريكية (((دي جي إيه)))، وتُشكّل في العادة مؤشراً مهماً إلى ما ستكون عليه جوائز الأوسكار، ما عزز التوقعات بحصول مخرجه كريستوفر نولان هذه السنة على اللقب السينمائي الأبرز، بعد طول انتظار.

فالمخرج البريطاني الذي غالباً ما تُحقق أفلامه الضخمة إنتاجياً نجاحاً تجارياً كبيراً، لكنها لا تتمكن دائماً من انتزاع جوائز سينمائية، حصل على لقب أفضل فيلم خلال الاحتفال الخامس والسبعين، بتوزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكية.

وقال نولان عن فيلمه، الذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرية، جيه روبرت أوبنهايمر، ويؤدي دوره فيه الممثل الإيرلندي كيليان مورفي: ((فكرة أن زملائي يرون أنني أستحق هذه الجائزة، تعني لي الكثير)). وسبق أن رُشحت أربعة من أفلام نولان السابقة، وهي ((ميمينتو))، و((ذي دارك نايت))، و((إنسيبشن))، و((دانكرك))، لجائزة ((دي جي إيه)) الكبرى، لكنّ أياً منها لم يفز بها. وبات في إمكان المخرج أن يتوّج فيلمه الشهر المقبل في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار. وأشاد نولان لدى تسلمّه جائزة ((دي جي إيه)) بفريقه، لنجاحه في ترجمة رؤاه الطموحة.